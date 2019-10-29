【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２９日專訊》股市氣氛好轉，上市公司集資頻仍。融太集團（０１１７２）
最新公布兩股供一股，每股作價０﹒１１元，集資近２﹒２億元。融太集團供股除淨日為
２０２０年１月８日，供股權買賣日期為１月２１日至３０日，供股股份２月１４日開始買賣。
上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除
淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１
２０２０年認股證
中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１
新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１
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