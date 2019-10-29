《專家之言－黃文傑》市場兩大風險有所緩解，環球股市走勢仍樂觀

《專家之言》近年全球經濟下滑的聲音十分響亮，但市場卻未盡是悲觀，皆因兩大主要風險

有所緩解。首先，美中貿易戰終於走出重要一步，雙方初步達成共識，雖然只是部份協議，但市

場已經鬆了一口氣，不要說分歧可以立刻解決，最少貿戰不會再惡化下去。而且，副總統彭斯上

周的演說立場有所軟化，中美兩國下個月簽成首階段協議的機會並不低。

另一件事則是英國脫歐，幾過多番博奕，英國國會終於二讀通過了新的脫歐方案，代表著硬

脫歐的風險大大減低了，投資者最怕是估計不到的風險，市場從來不怕脫歐，只要是有序脫歐的

，一切皆有數可計，惟無序脫歐，則變數大得多了。



＊市場風險漸消弭，若再減息需有更強理據＊



如無意外，聯儲局在今周的議息會議中大有機會再減息一次，這個應無懸念。美國經濟無疑

是在放緩中，但又不算太差仍屬穩健。例如美國製造業因貿戰關係在急速放緩，但另一邊的勞工

及消費市道又保持暢旺，剛剛公布的企業盈利又十分不俗，一旦１０月會議決定減息後，美國利

率水平與通脹已相差無幾，即使總統特朗普一再要求放寬貨幣政策，但在上段提到的兩大風險消

弭後，若要再減下去，聯儲局便要找來更有力的理據了，且看其議息聲明對美國經濟前景的看法

如何，會否為其後減息留下尾巴。



＊歐央行再度買債，全球流動性漸變得寬鬆＊



股市方面仍然保持樂觀，代表細價股的羅素２０００指數更是跑嬴了大盤股的標普５００指

數，反映投資者對風險資產的戒心正逐步消除。早前為壓下隔夜回購利率，聯儲局為市場注入逾

７５０億美元的資金，雖然局方不認是量化寬鬆，但其資產負債表卻由３﹒７６萬億美元回升至

３﹒９５萬億美元。事實上，全球量化緊縮的情況自歐央行再度實施買債計劃後已開始扭轉，現

時聯儲局參上一腳，全球流動性開始變得寬鬆。



＊新興市場估值吸引，歐元英鎊仍有望上揚＊



除了美國小盤股重回強勢之餘，筆者認為新興市場亦是值得追捧的對象，其一，估值落後，

ＭＳＣＩ新興市場預測市盈率只有１３﹒４倍，雖然不算十分便宜，但對比預測市盈率為

１８﹒３７倍的標普５００指數而言，這個估值對資金還是有一定的吸引力的，尤其在流動性寬

鬆的情況下。其二，脫歐前景逐步明朗化，歐元及英鎊大幅反彈，由於本身積弱已久，相信還有

再往上的空間，變相抑壓了美元的強勢，對新興市場而言?對是利好消息，尤其這些政府正不斷

透過寬鬆貨幣政策刺激經濟，美元強勢將會引致資本流出的風險，現時美元回調，這個後顧之憂

亦暫時消失。

另外，除了新興市場股票外，新興債券也是一個不錯的選擇，可預計全球ｖｍ將長期保持低

息環境，對比於早前成熟市場主權債券瘋狂的增長，新興債券明顯落後，亦為市場提供了一個不

錯的投資機會。《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

