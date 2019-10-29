【交通消息】除機場快線外，港鐵各線將於今晚１１時後結束服務

《經濟通通訊社２９日專訊》港鐵（０００６６）公布，所有港鐵路線列車服務及輕鐵全線

，維持正常行駛。除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今日晚上１１時結束

。港鐵表示，會繼續評估風險狀況，有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間

。

另外，由香港站出發的機場快線列車，將直達機場，約每１０分鐘一班車，中間不停九龍站

、青衣站及博覽館站。九龍站市區預辦登機服務現已暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止

時間為航班起飛前９０分鐘。（ｆｚ）

