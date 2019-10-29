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29/10/2019 09:21

港股重上二萬七，開報２７０２７點升１３６點，國指漲７０點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美企業績造好，帶動美股三大指數高開高收，亞洲股市全
面上揚，日經漲１１３點，首爾指數升５點。港股方面亦跟隨開過逾百點，並重上二萬七關口，
其中萬洲國際（００２８８）首三季純利升逾８％，帶領股價今早高開８﹒１８％，成為最好藍
籌股。而昨日公布業績的友邦（０１２９９）今日繼續發力升１﹒９％；惟匯控（００００５）
受業績困擾，今早股價繼續低開１﹒４％，為目前最差藍籌。現時，恆生指數報２７０２７點，
升１３６點或升０﹒５１％，主板成交３８﹒７０億元。國企指數報１０６４０點，升７０點或
升０﹒６７％。
　　重磅股方面，匯豐控股開跌１﹒４１％，報５９﹒４元；港交所（００３８８）升
０﹒４１％，報２４４﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒３１％，報３２３元；中移動
（００９４１）升０﹒６９％，報６５﹒３元；友邦升１﹒９４％，報７９元。
　　　
　　表列十大上升恆指成分股：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒４６元　　　升８﹒１８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒０８元　　　升２﹒７２％
　　友邦保險（０１２９９）　　７９﹒００元　　　升１﹒９４％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒６６元　　　升１﹒９２％
　　恆安國際（０１０４４）　　５４﹒９０元　　　升１﹒８６％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒５５元　　　升１﹒３９％
　　金沙中國（０１９２８）　　３９﹒５０元　　　升１﹒２８％
　　中國平安（０２３１８）　　９２﹒２０元　　　升１﹒２１％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒６０元　　　升１﹒１９％
　　港鐵公司（０００６６）　　４５﹒３０元　　　升０﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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