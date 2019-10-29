港股重上二萬七，開報２７０２７點升１３６點，國指漲７０點

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美企業績造好，帶動美股三大指數高開高收，亞洲股市全

面上揚，日經漲１１３點，首爾指數升５點。港股方面亦跟隨開過逾百點，並重上二萬七關口，

其中萬洲國際（００２８８）首三季純利升逾８％，帶領股價今早高開８﹒１８％，成為最好藍

籌股。而昨日公布業績的友邦（０１２９９）今日繼續發力升１﹒９％；惟匯控（００００５）

受業績困擾，今早股價繼續低開１﹒４％，為目前最差藍籌。現時，恆生指數報２７０２７點，

升１３６點或升０﹒５１％，主板成交３８﹒７０億元。國企指數報１０６４０點，升７０點或

升０﹒６７％。

重磅股方面，匯豐控股開跌１﹒４１％，報５９﹒４元；港交所（００３８８）升

０﹒４１％，報２４４﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒３１％，報３２３元；中移動

（００９４１）升０﹒６９％，報６５﹒３元；友邦升１﹒９４％，報７９元。



表列十大上升恆指成分股：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒４６元 升８﹒１８％

吉利汽車（００１７５） １５﹒０８元 升２﹒７２％

友邦保險（０１２９９） ７９﹒００元 升１﹒９４％

中生製藥（０１１７７） １１﹒６６元 升１﹒９２％

恆安國際（０１０４４） ５４﹒９０元 升１﹒８６％

中國旺旺（００１５１） ６﹒５５元 升１﹒３９％

金沙中國（０１９２８） ３９﹒５０元 升１﹒２８％

中國平安（０２３１８） ９２﹒２０元 升１﹒２１％

中海外 （００６８８） ２５﹒６０元 升１﹒１９％

港鐵公司（０００６６） ４５﹒３０元 升０﹒８９％

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（ｕｌ）

