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即市新聞

29/10/2019 16:39

《盤後部署》受Ａ股獲利回吐拖累，港股料下試２６４００點支持

　
　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普指，中美接近敲定首階段部分貿易協議，雖然
隔晚美股向好，但港股今日高開低走，以全日最高位高開１３６點報２７０２７點，並破百天線
（約２７０２０點）後，受內地Ａ股拖累，升幅不單收窄，更倒跌最多１６２點報２６７２９點
，最終收跌１０４點或０﹒３９％，收報２６７８６點，主板成交７８８﹒１３億元減少逾
２﹒６８％。國企指數報１０５４７，跌２２點或０﹒２２％。
　　內地股市回吐，上證收報２９５４點，跌２５點或０﹒８７％。深證收報９７４６，跌５５
點或０﹒５７％。兩市合共成交５３９０億元人民幣。

＊全球債務違約企業三年新高，外國直接投資減少＊

　　評級機構標準普爾數據顯示，自今年年初至今全球已有９１間企業出現債務違約，超過上年
全年８２間的數量。如果按目前的速度推測，今年全年債務違約企業將超過１００間，創三年來
最高水平。標普強調，全球經濟增速減慢下，企業的盈利能力受打擊，財務基礎較弱的企業破產
風險越高，如英國老牌旅行社Ｔｈｏｍａｓ　Ｃｏｏｋ因與線上旅行社競爭及地緣政治雙重打擊
，最終上月申請破產。雖然美股本周屢創新高，但不能莫視目前市場的風險。
　　世界經合組織發布最新數據顯示，今年上半年全球外國直接投資（ＦＤＩ）按年跌２０％至
５７２０億美元，當中第二季度降幅特別顯著達４２％，而第一季度則跌５％。經合組織解釋，
跌勢主要源自美國、歐洲與中國之間的貿易緊張局勢拖累全球經濟。當中美國的外國直接投資跌
逾２５％至１５１０億美元，但中國的外國直接投資則只增加５％至８２０億美元，這反映貿易
戰下外資比較擔心的營商環境。

＊四中全會政策憧憬淡化，港股技術走勢未見好轉＊

　　市場關心聯儲局是否減息之際，內地Ａ股今日明顯出現回吐，且中共四中全會會期一半，但
只是在會前有發展區塊鏈一個方向性消息，市場對有更多利好政策出台憧憬慢慢降溫，Ａ股仍有
獲利回吐壓力，若走勢急轉，定必拖累港股表現。
　　港股的技術走勢亦未見向好，大市成交維持在低水平之外，恆指ＭＡＣＤ的牛差距持續收窄
，快步及慢步ＳＴＣ都在超買水平橫行，反映港股目前有相當的回調壓力。另外，恆指在保力加
通道的上方多時，故如出現回吐，下跌幅度將會比較深。以上日恆指牛熊證街貨估計，牛證重貨
區於２６４００至２６４９９點水平，故恆指跌至廿天線（約２６４０６點）方有支持。
（ａｌ）

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