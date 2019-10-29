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29/10/2019 08:11

【貿易開戰】美國考慮延長對３４０億美元中國商品關稅豁免

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）表示，正在研究是否延長對
３４０億美元中國商品的關稅豁免，這些商品的關稅豁免將於今年１２月２８日到期。
　　美國貿易代表辦公室表示，將於１１月１至３０日對擬議的關稅豁免延期諮詢意見，在決定
是否延長關稅豁免措施時，將評估美國進口商從美國獲得這些產品或從第三國進口時是否會出現
困難。
　　美國貿易代表辦公室在２０１８年１２月表示，應美國進口商的要求，對３４０億美元的中
國商品免除２０１８年７月首次設定的２５％的關稅。（ｍｎ）

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