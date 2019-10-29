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29/10/2019 11:23

【日韓相爭】傳日韓正研究資金計劃，緩和二戰強迫勞工爭議

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述消息人士報道，南韓與日本政府正在研究方案，目
的是緩解有關二戰期間日本企業強徵南韓勞工所帶來的緊張局勢。
　　南韓６月曾提出與日本成立共同基金，以補償戰時被日本企業強徵的韓南勞工，但日本當時
立即拒絕這項提議。
　　據悉，目前研究的新計劃將用於促進兩國間的經濟發展，但不會涉及到對南韓人的任何賠償
，同時日本政府不會向該計劃提供任何資金，這與日本政府對於強徵勞工問題已經在１９６５年
條約中解決的立場相符合。（ｍｎ）

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