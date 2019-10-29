《台股攻略－馮偉明》台股今日小漲

《台股攻略》台股今日受電子股回吐影響，一度跌破１１３００點，隨後台積電穩住大市，

台股終場升１８﹒８５點，收１１３３３﹒８７點，成交量為新台幣１４５３億元。

台積電今日升超過１﹒３％，帶動台股止跌回升。雖然多個熱門電子族群均呈高位回吐，但

不少電子權值股表現相當穩固，聯電、聯發科及和碩均升１﹒５％，台積電、和泰車及彰銀等升

１％，鴻海、統一、光寶科、南亞科、台塑及國巨等亦見支持。昨日大漲的砷化鎵族群今日壓力

較大，全新及宏捷科跌停板，穩懋和聯亞也跌超過３％。電腦板卡族群今日再度偏弱，麗臺跌超

過４％，撼訊及映泰跌３％左右，微星、青雲和承啟等則跌１％左右。光收發模組業者如前鼎走

弱、跌超過３﹒５％，聯鈞跌２％。類比ＩＣ業者亦同樣受壓，致新跌超過６％，類比科跌停板

，昂寶－ＫＹ及矽力－ＫＹ跌２％左右。

美國聯儲局將開始議息，市場稍為冷靜下來，加上高位有回吐壓力，相信台股於高位徘徊的

情況仍會多持續一兩天。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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