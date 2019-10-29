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即市新聞

29/10/2019 17:58

《台股攻略－馮偉明》台股今日小漲

　　《台股攻略》台股今日受電子股回吐影響，一度跌破１１３００點，隨後台積電穩住大市，
台股終場升１８﹒８５點，收１１３３３﹒８７點，成交量為新台幣１４５３億元。
　　台積電今日升超過１﹒３％，帶動台股止跌回升。雖然多個熱門電子族群均呈高位回吐，但
不少電子權值股表現相當穩固，聯電、聯發科及和碩均升１﹒５％，台積電、和泰車及彰銀等升
１％，鴻海、統一、光寶科、南亞科、台塑及國巨等亦見支持。昨日大漲的砷化鎵族群今日壓力
較大，全新及宏捷科跌停板，穩懋和聯亞也跌超過３％。電腦板卡族群今日再度偏弱，麗臺跌超
過４％，撼訊及映泰跌３％左右，微星、青雲和承啟等則跌１％左右。光收發模組業者如前鼎走
弱、跌超過３﹒５％，聯鈞跌２％。類比ＩＣ業者亦同樣受壓，致新跌超過６％，類比科跌停板
，昂寶－ＫＹ及矽力－ＫＹ跌２％左右。
　　美國聯儲局將開始議息，市場稍為冷靜下來，加上高位有回吐壓力，相信台股於高位徘徊的
情況仍會多持續一兩天。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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