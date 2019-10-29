《談國論企－黎偉成》油氣９月份穩產加大進口

《談國論企》國際原油價格持續下跌，即使中國（１）的原油和天然氣於２０１９年９月份

進口繼續擴大，但（２）原油生產同比還是由上年之跌轉升和（３）天然氣的產量增幅較上年為

大，連同（４）原煤產量雖放緩而進口煤炭大增，及（５）電力繼續加快生產，在在顯示實體經

濟保持穩中有進的發展，乃在特朗普對華輸美商品單邊加徵關稅１７個月以來之佳象。由是我重

申：中國有可能與美國簽訂一階貿協，有強大的基礎和實力繼續堅持主權、內政的嚴正原則和精

神，保持平等對話以達到的互利共贏的高度目標。



＊能源策略隨國際油價回落作適度調整＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，可見能源不僅在２０１９年８及７月份加快生產力度

，更於９月份有進一步的提升。最惹人注目的，當然是（甲）原油，因（一）產量於２０１９年

９月份達１５６４萬噸同比增長２﹒９％，不僅較８月份１６１８萬噸的１％升幅環比多增

１﹒９個百分點，更高於７月份１６２９萬噸所增２﹒５％，重要的是扭轉２０１８年９月份跌

２﹒４％之況。由是使油產於２０１９年１－９月份累計１﹒４３億噸，同比增長１﹒２％，較

１－８月份累計１﹒２７５億噸持平於１－７月份的１％升幅要高，相對於２０１８年１－９月

份累計１﹒４１噸同比減少１﹒９％，可見中國的原油生產於２０１９年前９個月漸進式的增長

，一反２０１８年有逐步倒退劣象，意味中國經濟經得起美方單邊挑起貿戰壓力。

更重要的是（二）進口原油於２０１９年保持快增佳態，尤其是９月份所達４１２４萬噸，

同比增長１０﹒８％，較８月份４２１７萬噸同比所增的９﹒９％高０﹒９個百分點，並使１－

９月份累計３﹒６９億噸同比增長９﹒７％，相對於２０１８年１－９月份累計３﹒３８４億噸

所增５﹒９％，多增３﹒８個百分點。

進口原油續快增，當然受惠於油價回落：英國布蘭特原油每桶價格於９月份達６０﹒９９美

元，基本持平於８月份之數，相對於２０１８年９月份的８２﹒７２美元，所涉額度低

２１﹒７３美元和幅度回落２６﹒３％，故：中國趁國際價格回落而更多進口原油應用，和增加

原油的儲備，以確保未來的供應相對穩定，明智之舉也。

另一個佳象，乃油價回落使（三）原油加工量的增速加快，日均產量增加：於２０１９年９

月份達５６４９萬噸同比增長９﹒４％，較對上一個月５４００萬噸的６﹒９％升幅高２﹒５個

百分點，而８月份環比多增２﹒９個百分點，更高於６月份５３７０萬噸所增７﹒７％，和

２０１８年９月份的升幅為４﹒９％；此使２０１９年１－９月份的原油加工量累計４﹒８億噸

同比增長６﹒２％，高於１－８月份４﹒２４億噸５﹒９％和１－７月份３﹒６９７３億噸的５

﹒６％升幅，屬漸進式的強化，由是此數相對於２０１８年１－９月份累計４﹒５２億噸同比增

８﹒１％為低，可以接受。



＊潔淨能源天然氣產量及進口尚保穩態＊



再看（乙）天然氣，生產和進口情況亦佳：（Ｉ）產量於２０１９年９月份達１３５億立方

米，同比增長１０﹒６％，較８月份１３８億立方米增６﹒６％和７月份１３９億立方米增

６﹒１％的升幅，分別高４個百分點及４﹒５個百分點，漸近６月份１３９億立方米的

１２﹒１％高增長態勢，此使２０１９年度的１－９月份累計產量１２７７億立方米同比增

９﹒５％，較１－８月份１１４１億立方米的升幅９﹒３％高０﹒２個百分點，更比２０１８年

１－９年所增６﹒２％高３﹒３個百分點。此可見天然氣的生產在逐步加快。

和（ＩＩ）進口天然氣於２０１９年９月份達８２１萬噸，同比增長７﹒８％，較對上一個

月８３４萬噸所增７﹒３％和７月份增７％，分別多增０﹒５個百分點和０﹒８個百分點，而

２０１９年１－９月份累計７１２２萬噸同比增１０％，略低於１－８月份累計６３０４萬噸同

比增長１０﹒３％；即使２０１９年前三季度的增幅，低於上年同期６４７８萬噸所升３４％，

但涉及之數量要大，屬高增長基礎底下的穩快增長。

國家多年力促包括強化採取潔淨能源政策，為天然氣有強烈的生產及進口之因。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

