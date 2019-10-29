《異動股》萬洲（２８８）續後急升逾８％，首三季多賺超過８％

《經濟通通訊社２９日專訊》萬洲國際（００２８８）現升８﹒１８％，報８﹒４６元，暫

表現最佳藍籌，盤中高見８﹒４６元，創３個月新高；成交約４１０萬股，涉資３４７２萬元。

萬洲公布，截至今年９月底止九個月，生物公允價值調整前純利約為８﹒２億元美元，按年

升８﹒４７％；而生物公允價值調整後的純利則約為８﹒７４億元美元，按年升３６﹒９９％。

期內，按生物公允價值調整前計算，收入約為１７１﹒９３億元，按年升３﹒６７％；經營

利潤約為１２９５億元美元，按年升７﹒２％；息稅折舊及攤銷前利潤約１７﹒３１億元美元，

按年升９﹒３５％。

瑞信最新調高萬洲目標價，由９﹒３０元升至１０﹒５０元，維持跑贏大市評級。

現時，恆生指數報２７０２７，升１３６點或升０﹒５１％，主板成交３８﹒７０億元。國

企指數報１０６４０，升７０點或升０﹒６７％。

上證綜合指數報２９７９，跌１點或跌０﹒０３％，成交２０﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報９８１２，升１０點或升０﹒１１％，成交４９﹒０５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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超大現代（００６８２） ０﹒０４８元 無升跌

雨潤食品（０１０６８） ０﹒８９０元 無升跌

惠生國際（０１３４０） ０﹒１２１元 無升跌

中糧肉食（０１６１０） ２﹒８１０元 無升跌

普甜食品（０１６９９） ０﹒３２５元 無升跌

大成食品（０３９９９） ０﹒４５０元 無升跌

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（ｊｔ）

