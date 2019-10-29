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29/10/2019 09:27

《異動股》萬洲（２８８）續後急升逾８％，首三季多賺超過８％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》萬洲國際（００２８８）現升８﹒１８％，報８﹒４６元，暫
表現最佳藍籌，盤中高見８﹒４６元，創３個月新高；成交約４１０萬股，涉資３４７２萬元。
　　萬洲公布，截至今年９月底止九個月，生物公允價值調整前純利約為８﹒２億元美元，按年
升８﹒４７％；而生物公允價值調整後的純利則約為８﹒７４億元美元，按年升３６﹒９９％。
　　期內，按生物公允價值調整前計算，收入約為１７１﹒９３億元，按年升３﹒６７％；經營
利潤約為１２９５億元美元，按年升７﹒２％；息稅折舊及攤銷前利潤約１７﹒３１億元美元，
按年升９﹒３５％。
　　瑞信最新調高萬洲目標價，由９﹒３０元升至１０﹒５０元，維持跑贏大市評級。
　　現時，恆生指數報２７０２７，升１３６點或升０﹒５１％，主板成交３８﹒７０億元。國
企指數報１０６４０，升７０點或升０﹒６７％。
　　上證綜合指數報２９７９，跌１點或跌０﹒０３％，成交２０﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報９８１２，升１０點或升０﹒１１％，成交４９﹒０５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　超大現代（００６８２）　　　０﹒０４８元　　　無升跌
　　雨潤食品（０１０６８）　　　０﹒８９０元　　　無升跌
　　惠生國際（０１３４０）　　　０﹒１２１元　　　無升跌
　　中糧肉食（０１６１０）　　　２﹒８１０元　　　無升跌
　　普甜食品（０１６９９）　　　０﹒３２５元　　　無升跌
　　大成食品（０３９９９）　　　０﹒４５０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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