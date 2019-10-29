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即市新聞

29/10/2019 09:39

《異動股》地產股收租股遭拋售，九倉置業（１９９７）跌近２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》九倉置業（０１９９７）現價跌１﹒８４％，報４５﹒３元；
成交約１３萬股，涉資５７４萬元。
　　地產股普遍遭沽壓，九倉置業今早創月高位後再度下試，盤中低見４５﹒２５元，
　　現時，恆生指數報２６９００點，升８點或升０﹒０３％，主板成交８３﹒１９億元。國企
指數報１０５９９點，升２９點或升０﹒２８％。
　　上證綜指報２９７１點，跌８點或跌０﹒２９％，成交１８５﹒８９億元人民幣。
　　深成指報９７９１點，跌９點或跌０﹒１０％，成交４２０﹒５２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九倉置業（０１９９７）　　４５﹒３０元　　　跌１﹒８４％
　　恆基地產（０００１２）　　３８﹒３０元　　　跌０﹒１３％
　　新地　　（０００１６）　１１５﹒５０元　　　升０﹒４３％
　　新世界　（０００１７）　　１１﹒１０元　　　無升跌
　　會德豐　（０００２０）　　４６﹒８５元　　　跌１﹒５８％
　　信和置業（０００８３）　　１２﹒０４元　　　升０﹒８４％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒１８元　　　跌０﹒６９％
　　長實集團（０１１１３）　　５４﹒８０元　　　升０﹒４６％
　　太古地產（０１９７２）　　２４﹒２５元　　　跌２﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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