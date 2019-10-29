《異動股》地產股收租股遭拋售，九倉置業（１９９７）跌近２％

《經濟通通訊社２９日專訊》九倉置業（０１９９７）現價跌１﹒８４％，報４５﹒３元；

成交約１３萬股，涉資５７４萬元。

地產股普遍遭沽壓，九倉置業今早創月高位後再度下試，盤中低見４５﹒２５元，

現時，恆生指數報２６９００點，升８點或升０﹒０３％，主板成交８３﹒１９億元。國企

指數報１０５９９點，升２９點或升０﹒２８％。

上證綜指報２９７１點，跌８點或跌０﹒２９％，成交１８５﹒８９億元人民幣。

深成指報９７９１點，跌９點或跌０﹒１０％，成交４２０﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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九倉置業（０１９９７） ４５﹒３０元 跌１﹒８４％

恆基地產（０００１２） ３８﹒３０元 跌０﹒１３％

新地 （０００１６） １１５﹒５０元 升０﹒４３％

新世界 （０００１７） １１﹒１０元 無升跌

會德豐 （０００２０） ４６﹒８５元 跌１﹒５８％

信和置業（０００８３） １２﹒０４元 升０﹒８４％

恆隆地產（００１０１） １７﹒１８元 跌０﹒６９％

長實集團（０１１１３） ５４﹒８０元 升０﹒４６％

太古地產（０１９７２） ２４﹒２５元 跌２﹒４１％

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（ｕｌ）

