《中資異動》中興（７６３）升近４％，料全年扭虧賺逾４３億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現升３﹒９４％，報２２﹒４元

，盤中高見２２﹒６元，收復百天線（２１﹒５６６元）；成交約９７７萬股，涉資２﹒１４億

元，主動買盤６２％。

Ａ股（深：００００６３）現價３３﹒８６元人民幣，升０﹒６５％，成交１３﹒７６億元

人民幣，涉及４０９８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６７﹒４９％。

中興第三季度淨利潤２６﹒６億元人民幣，按年大增逾３７０％，每股收益０﹒９８元人幣

，但扣除非經常性損益後的淨利潤僅０﹒９８億元人幣，按年跌１８﹒６％，預計全年將扭虧為

盈，淨利潤４３至５３億元。

不過，有消息指美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）計劃在下月投票，確認華為、中興對美國國

家安全構成威脅，美國農村電訊營運商將不得透過一個８５億美元的政府補貼計劃購買華為及中

興的設備或服務。

高盛發表研究報告，下調中興目標價４％，由３５元降至３３﹒６元，維持買入評級。富瑞

亦發表研究報告，中興第三季度收入和淨利潤雙雙不及預期，可能因為運營商收入貢獻減少，公

司收入和利潤率成長仍然擔憂，但若公司能以較低的價格募集資金，擔憂可能會被消除。

花旗亦在報告中指出，公司第三季淨利潤低於預測９％，預計公司在海外已開發市場仍將繼

續面臨市場佔有率的壓力，故維持賣出評級。

恆生指數現報２６８９７，升６點或０﹒０２％，主板成交１７３﹒０１億元。國企指數報

１０６０５，升３５點或０﹒３４％。

上證綜合指數報２９６９，跌１０點或０﹒３５％，成交４７２﹒３２億元人民幣。深證成

份指數報９８００，跌１點或０﹒０２％，成交１００２﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊（００７６３） ２２﹒４０元 升３﹒９４％

中國鐵塔（００７８８） １﹒７０元 升２﹒４１％

摩比發展（００９４７） ０﹒８９元 升２﹒３０％

京信通信（０２３４２） １﹒８３元 升１﹒１０％

昂納科技（００８７７） ４﹒２６元 升０﹒９５％

熊貓電子（００５５３） ３﹒９１元 升０﹒２６％

中通服 （００５５２） ４﹒７２元 跌０﹒２１％

長飛光纖（０６８６９） １２﹒５４元 跌０﹒３２％

聯想集團（００９９２） ５﹒５４元 跌０﹒５４％

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