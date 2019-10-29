【駐京專電】商務部：優化汽車外資政策，保障內外資同等准入待遇

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》商務部副部長王受文在國新辦政策吹風會

表示，《關於進一步做好利用外資工作的意見》將於近期印發，提出了２０條穩外資政策措施。

一是在深化對外開放方面，主要包括：支持外商投資新開放領域。將繼續壓減全國和自由貿易試

驗區外商投資准入負面清單，全面清理取消未納入負面清單的限制措施等。

加快金融業開放進程，全面取消對在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等業務範圍限制

，取消外資法人銀行等設立的總資產要求。優化汽車外資政策，保障內外資汽車企業生產新能源

汽車享受同等市場准入待遇，修訂「雙積分」辦法，允許跨國公司在華投資的整車企業之間轉讓

積分。著力營造公平經營環境、統一內外資建築業企業承攬業務範圍等。



＊對有條件自貿區下放更多省級經濟管理審批權限＊



二是在加大投資促進力度方面，主要包括：優化外商投資企業科技創新服務，加強對外商投

資企業認定為高新技術企業的指導、服務、專題培訓等。提升自貿試驗區建設水平。對有條件的

自貿試驗區下放更多省級經濟管理審批權限。提升開放平合引資質量，鼓勵各地方對有條件建設

產業集群的國家級經濟技術開發區予以支持，在有發展需要、符合條件的中西部地區，優先增設

綜合保稅區等。支持地方加大對外資的招商引資力度，鼓勵地方政府實行更加靈活的激勵措施

等。抓好政策宣傳解讀。



＊支持外資企業自主選擇借用外債模式＊



三是在深化投資便利化改革方面，主要包括：降低跨境資金使用成本，支持外商投資企業自

主選擇借用外債模式，鼓勵外商投資企業資本金依法用於境內股權投資等。提高外籍人員來華工

作便利度，支持各地根據本地經濟發展需要適當放寬年齡、學歷、工作經歷限制等。優化外資項

目用地審批程序，合併規劃選址和用地預審，合併建設用地規劃許可和用地批准，推進多測整合

、多驗合一等。

四是在保護外商投資合法權益方面，主要包括：全面實施外商投資法，要進一步清理相關法

規規定，抓緊制定完善具體實施辦法和司法解釋等。

