《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》第二屆世界頂尖科學家論壇今日在上海召
開。國家主席習近平向論壇致賀信稱，中國高度重視科技前沿領域發展，致力於推動全球科技創
新協作。中國將以更加開放的態度加強國際科技交流，依託世界頂尖科學家論壇等平台，推動中
外科學家思想智慧和研究成果轉化為經濟社會發展的強大動力。
習近平指，中國願同世界各國一道加強科學研究，密切科研協作，推動科技進步，應對時代
挑戰。
29/10/2019 11:21
【駐滬專電】習近平：中國將以更開放的態度加強國際科技交流
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》第二屆世界頂尖科學家論壇今日在上海召
開。國家主席習近平向論壇致賀信稱，中國高度重視科技前沿領域發展，致力於推動全球科技創
新協作。中國將以更加開放的態度加強國際科技交流，依託世界頂尖科學家論壇等平台，推動中
外科學家思想智慧和研究成果轉化為經濟社會發展的強大動力。
習近平指，中國願同世界各國一道加強科學研究，密切科研協作，推動科技進步，應對時代
挑戰。
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