【駐滬專電】習近平：中國將以更開放的態度加強國際科技交流

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》第二屆世界頂尖科學家論壇今日在上海召

開。國家主席習近平向論壇致賀信稱，中國高度重視科技前沿領域發展，致力於推動全球科技創

新協作。中國將以更加開放的態度加強國際科技交流，依託世界頂尖科學家論壇等平台，推動中

外科學家思想智慧和研究成果轉化為經濟社會發展的強大動力。

習近平指，中國願同世界各國一道加強科學研究，密切科研協作，推動科技進步，應對時代

挑戰。

