《午市前瞻》友邦匯控季績公布後股價跌，港股２６５００料見支持

《經濟通通訊社２９日專訊》中美接近敲定首階段貿易協議的部分內容，隔晚美股上漲，標

指再創歷史新高，港股今早亦跟隨以半日最高位高開１３６點報２７０２７點，之後升幅已明顯

收窄，主要因為Ａ股未見明顯升幅，及後港股更跟隨轉跌，收市前最低曾見２６７７７點，挫

１１３點，最終港股收報２６８７８４，跌１０６點或０﹒４％，半日主板成交４４０﹒６５億

元。國企指數報１０５５６，跌１３點或０﹒１３％。

內地Ａ股走低，上證綜合指數報２９６８跌１２點或０﹒４％，成交１１８１﹒１３億元人

民幣。深證成分指數報９７９９點，跌２點或０﹒０３％，成交２１７６﹒４８億元人民幣。

重磅股方面普遍走低，匯控（００００５）第三季業績表現遜預期，股價續跌１﹒５８％，

報５９﹒３元；港交所（００３８８）今早有兩手共６９﹒２萬股市前交易，惟半日跌

０﹒７４％，報２４１﹒４元；騰訊（００７００）旗下《獵人》及《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華

版》遊戲版號獲批，但半日跌１﹒３７％，報３１７﹒６元；中移動（００９４１）軟

０﹒６２％，報６４﹒４５元；友邦（０１２９９）雖然獲瑞信、大摩維持目標價及評級，不過

半日跌０﹒４５％，報７７﹒１５元。

另外，太古系股份逆市受壓遭拋售，當中太古Ａ（０００１９）收跌２﹒０７％，報

７３﹒２元，暫表現最差藍籌。



＊中美協議在望萬洲領漲，５Ｇ商用在即中興鐵塔升＊



美國總統特朗普表示，預計會提前與中國簽署首階段貿易協議，貿易戰相關股份升幅顯著。

萬洲國際（００２８８）首三季多賺逾８％，獲大和升目標近一成半至８元，半日股價急漲

７﹒１６％，報８﹒３８元，暫表現最好藍籌；敏華控股（０１９９９）飆７﹒６６％，報

５﹒４８元；耐世特（０１３１６）漲３﹒８９％，報７﹒４８元；德昌電機（００１７９）高

０﹒９９％，報１４﹒２４元；偉易達（００３０３）微漲０﹒７４％，報６７﹒９５元。

據內地媒體獲悉，本月中國國際信息通信展覽會上，工信部與三大電訊商等將舉行５Ｇ商用

啟動儀式，三大電訊商將正式提供套餐，５Ｇ股今日普遍走高。中興通訊（００７６３）第三季

淨利按年大增逾３７０％至２６﹒６億人幣，雖遭野村降目標近一成半，評級亦降至中性，但半

日收升３﹒９４％，報２２﹒４元；中國鐵塔（００７８８）旗下兩公司簽署國際光纜意向租賃

合作協議，將統籌國內通信行業首個在海外的首個共建共享項目，逆市漲３﹒０１％，報

１﹒７１元；京信通信（０２３４２）亦走高１﹒１％，報１﹒８３元；不過，中國通信服務（

００５５２）就軟０﹒２１％，報４﹒７２元；聯想集團（００９９２）亦跌０﹒５４％，報５

﹒５４元。



＊中資券商跟隨Ａ股下跌，體品股逆市受捧安踏領漲＊



中資券商Ａ股走低，Ｈ股跟隨下跌。華泰六八八六（０６８８６）挫２﹒１１％，報

１２﹒０８元；廣發証券（０１７７６）跌１﹒５１％，報８﹒５元；中信証券（０６０３０）

走低１﹒７２％，報１４﹒８４元，暫表現最差國指股；海通證券（０６８３７）亦跌

１﹒１９％，報８﹒３元；中金公司（０３９０８）軟０﹒８１％，報１４﹒７６元。

中資體品股逆市有追捧，當中安踏體育（０２０２０）漲３﹒１４％，報７４元，暫表現最

好國指股；滔搏（０６１１０）升３﹒１％，報９﹒６４元；李寧（０２３３１）亦升

１﹒５４％，報２６﹒４５元；特步國際（０１３６８）微漲０﹒２２％，報４﹒４６元。

不過申洲國際（０２３１３）就微跌０﹒０９％，報１０７﹒６元。（ａｌ）



＊葉尚志：吉利１４﹒５元或以下可買入＊



受中美或提前簽首階段貿易協議消息刺激，港股今早高開１３６點並重返２７０００點關，

惟及後倒跌最低曾跌至２６７８６點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示

，港股近期氣氛雖然轉好，但上市公司公布業績，如重磅藍籌匯控及友邦表現遜預期，而騰訊及

中移動股價近期表現亦較差，大市今日倒跌，主要被它們拖累。他又指出，本港社會示威持續，

不少投資者借大市回升沽售本地地產股，同樣拖累大市。他認為，本星期恆指會於

２６５００點至２７４００點上落。

近日汽車股表現強勢，當中吉利（００１７５）獲大行調高目標價，以及長汽

（０２３３３）業績亮眼。葉尚志認為，該板塊早前已調整一段時間，普遍估值較低，加上銷售

業績走低的最差時間或許已經過去，今年全年業績或許回暖，故該板塊值博率高。他當中最看好

吉利，因為其９月銷售跌幅收窄，以及其股價走勢近期非常強勢，建議１４﹒５元或以下買入，

目標價１６元，１３﹒２元止蝕。（ｋｓ、ａｌ）

