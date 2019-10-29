【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒３億人幣，買美團安踏沽建行新城發展

《經濟通通訊社２９日專訊》中美接近敲定首階段貿易協議的部分內容，港股今早高開

１３６點報２７０２８點已是全日最高位。隨後受Ａ股獲利回吐拖累，港股掉頭向下，最多挫

１６２點報２６７２９點，收２６７８６點跌１０４點或跌０﹒３９％，險守十天線

（２６７４５點）。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒２５億元人民幣減少４３％。北水淨買入最多的個股依

次是美團點評（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、匯豐控股（００００５）；淨賣出最

多的依次是建設銀行（００９３９）、新城發展（０１０３０）、萬洲國際（００２８８）。

主板成交７８８﹒１３億元減少２﹒６８％，其中港股通成交１０６﹒９２億元，佔總成交

１３﹒６％。

港股通「新貴」美團點評及小米集團（０１８１０）繼續成為北水力買的港股，分別佔「淨

買入榜」第一位及第七位，全日北水淨流入５﹒３９億元及１﹒０４億元，惟股價均隨市回吐，

分別跌１﹒８１％報９２元，及挫３﹒５９％收８﹒８６元。



＊港股通「新貴」續受北水愛戴＊



內地工信部今日公布，依據《電信條例》《電信業務經營許可管理辦法》等相關規定，今年

第三季，共有２１家企業因無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查、違反實名制規定等行為，

受到電信管理機構行政處罰並被納入電信業務經營不良名單，當中包括騰訊（００７００）的深

圳市騰訊計算機系統有限公司，騰訊股價受壓，收跌１﹒５５％報３１７元，惟北水趁吸納入，

淨買入仍達１﹒２６億元。

內銀股成為北水力沽的對象，建行及招行（０３９６８）淨沽出分別有１﹒２９億元及

２５８６萬元，排列「沽出榜」第一及第五位。兩股將於明天公布季度業績，今日股價走勢各異

，前者收６﹒３１元無升跌，後者跌０﹒２６％報３７﹒９元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ５．３９

安踏體育（０２０２０） ２．５５

匯豐控股（００００５） １．６８

騰訊控股（００７００） １．２６

石藥集團（０１０９３） １．２３



淨沽出最多港股：

建設銀行（００９３９） －１．２９

新城發展（０１０３０） －１．２０

萬洲國際（００２８８） －１．１７

長城汽車（０２３３３） －０．３６

招商銀行（０３９６８） －０．２６

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（ｅｃ）

