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29/10/2019 17:59

【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒３億人幣，買美團安踏沽建行新城發展

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中美接近敲定首階段貿易協議的部分內容，港股今早高開
１３６點報２７０２８點已是全日最高位。隨後受Ａ股獲利回吐拖累，港股掉頭向下，最多挫
１６２點報２６７２９點，收２６７８６點跌１０４點或跌０﹒３９％，險守十天線
（２６７４５點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒２５億元人民幣減少４３％。北水淨買入最多的個股依
次是美團點評（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、匯豐控股（００００５）；淨賣出最
多的依次是建設銀行（００９３９）、新城發展（０１０３０）、萬洲國際（００２８８）。
　　主板成交７８８﹒１３億元減少２﹒６８％，其中港股通成交１０６﹒９２億元，佔總成交
１３﹒６％。
　　港股通「新貴」美團點評及小米集團（０１８１０）繼續成為北水力買的港股，分別佔「淨
買入榜」第一位及第七位，全日北水淨流入５﹒３９億元及１﹒０４億元，惟股價均隨市回吐，
分別跌１﹒８１％報９２元，及挫３﹒５９％收８﹒８６元。

＊港股通「新貴」續受北水愛戴＊

　　內地工信部今日公布，依據《電信條例》《電信業務經營許可管理辦法》等相關規定，今年
第三季，共有２１家企業因無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查、違反實名制規定等行為，
受到電信管理機構行政處罰並被納入電信業務經營不良名單，當中包括騰訊（００７００）的深
圳市騰訊計算機系統有限公司，騰訊股價受壓，收跌１﹒５５％報３１７元，惟北水趁吸納入，
淨買入仍達１﹒２６億元。
　　內銀股成為北水力沽的對象，建行及招行（０３９６８）淨沽出分別有１﹒２９億元及
２５８６萬元，排列「沽出榜」第一及第五位。兩股將於明天公布季度業績，今日股價走勢各異
，前者收６﹒３１元無升跌，後者跌０﹒２６％報３７﹒９元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　５．３９　
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　　２．５５　
　　匯豐控股（００００５）　　　　　　１．６８　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　１．２６　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　１．２３　　　

　　淨沽出最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－１．２９　
　　新城發展（０１０３０）　　　　　－１．２０　
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　－１．１７　
　　長城汽車（０２３３３）　　　　　－０．３６　
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－０．２６　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

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