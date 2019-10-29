《美元走勢－羅明立》美匯若未能突破９７﹒９０阻力，後市或續跌

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０９﹒０６ １０８﹒９１ １０８﹒９６

歐元╱美元 １﹒１１０２ １﹒１０９０ １﹒１１００

英鎊╱美元 １﹒２８６１ １﹒２８３３ １﹒２８５６

美元╱瑞郎 ０﹒９９５２ ０﹒９９３７ ０﹒９９４５

美元╱港元 ７﹒８４１４ ７﹒８３７８ ７﹒８３９４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國總統特朗普表示，中美很快將簽署初步貿易協議，他重申希望在下月智利

舉行的亞太經合領袖峰會（ＡＰＥＣ）簽署中美第一階段協議。他形容該協議雖為第一階段，不

過涵蓋大部分內容，特別是有關農業及金融業。

投資者憧憬中美貿易衝突緩和，加上２０２家已發布最新業績報告的標普５００指數成分公

司中，７８％的業績優於預期，刺激美股上升。另外，美國９月商品貿易赤字由８月份的７３１

億美元，收窄至７０４億美元，期內出口及入口均跌至一年低位。

最新利率期貨數據顯示，美聯儲本周減息的機會高達９４％，投資者觀望局方會後聲明，會

否表示持續減息的意向。技術走勢上，美匯指數倘若未能突破９７﹒９０阻力，後市有機會延續

下跌趨勢。

歐盟周一（２８日）同意讓英國延後「脫歐」限期後，英國國會否決政府動議提前於１２月

１２日大選的議案。英國首相約翰遜未肯罷休，表示政府稍後會提交法案，爭取過半數議員支持

提早舉行大選，以打破脫歐的僵局。不過，推動提早大選法案，意味英國政府需要暫停「脫歐」

協議的立案程序，令英國「脫歐」仍然可能出現變數，暫時限制英鎊的回升。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０８０ １﹒１２００ １﹒１０３０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７５０ １﹒２９３０ １﹒２７００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

