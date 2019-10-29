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即市新聞

29/10/2019 14:21

《美元走勢－羅明立》美匯若未能突破９７﹒９０阻力，後市或續跌

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒０６　　　１０８﹒９１　　　１０８﹒９６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１０２　　　１﹒１０９０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８６１　　　１﹒２８３３　　　１﹒２８５６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５２　　　０﹒９９３７　　　０﹒９９４５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１４　　　７﹒８３７８　　　７﹒８３９４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國總統特朗普表示，中美很快將簽署初步貿易協議，他重申希望在下月智利
舉行的亞太經合領袖峰會（ＡＰＥＣ）簽署中美第一階段協議。他形容該協議雖為第一階段，不
過涵蓋大部分內容，特別是有關農業及金融業。
　　投資者憧憬中美貿易衝突緩和，加上２０２家已發布最新業績報告的標普５００指數成分公
司中，７８％的業績優於預期，刺激美股上升。另外，美國９月商品貿易赤字由８月份的７３１
億美元，收窄至７０４億美元，期內出口及入口均跌至一年低位。
　　最新利率期貨數據顯示，美聯儲本周減息的機會高達９４％，投資者觀望局方會後聲明，會
否表示持續減息的意向。技術走勢上，美匯指數倘若未能突破９７﹒９０阻力，後市有機會延續
下跌趨勢。
　　歐盟周一（２８日）同意讓英國延後「脫歐」限期後，英國國會否決政府動議提前於１２月
１２日大選的議案。英國首相約翰遜未肯罷休，表示政府稍後會提交法案，爭取過半數議員支持
提早舉行大選，以打破脫歐的僵局。不過，推動提早大選法案，意味英國政府需要暫停「脫歐」
協議的立案程序，令英國「脫歐」仍然可能出現變數，暫時限制英鎊的回升。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０８０　　　１﹒１２００　　　１﹒１０３０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７５０　　　１﹒２９３０　　　１﹒２７００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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