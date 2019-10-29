近月本港社會事件持續，更因而影響新人結婚心情。生活易於本月上旬期間，訪問其中
７２９名於今年至２０２１年結婚的新人，探討他們有否受事件影響其結婚計劃，結果有超過５
成新人坦言有受不同程度影響，其中１２％指會延遲婚期。
除了延遲婚期，調查結果指出，１％受訪新人需取消婚禮，１９％則延遲繳付婚禮商戶訂金
。生活易市場部經理周卓盈表示，由於市場充斥不穩定性因素，一些計劃於２０２１年結婚的新
人會「睇定啲」，未必立即落實所有項目的訂金。《香港經濟日報》（ｚｚ）
29/10/2019 09:03
【修例風暴】調查：逾半新人指受社會氛圍影響結婚計劃
近月本港社會事件持續，更因而影響新人結婚心情。生活易於本月上旬期間，訪問其中
７２９名於今年至２０２１年結婚的新人，探討他們有否受事件影響其結婚計劃，結果有超過５
成新人坦言有受不同程度影響，其中１２％指會延遲婚期。
除了延遲婚期，調查結果指出，１％受訪新人需取消婚禮，１９％則延遲繳付婚禮商戶訂金
。生活易市場部經理周卓盈表示，由於市場充斥不穩定性因素，一些計劃於２０２１年結婚的新
人會「睇定啲」，未必立即落實所有項目的訂金。《香港經濟日報》（ｚｚ）
|國際動態29/10/2019
ISIL頭目中伏 傳已欽點接班人 恐怖主義威脅未除
|FOCUS28/10/2019
【FOCUS】四中全會聚焦國家治理 全面開放料「偷步」加速
|生財有道28/10/2019
匯控第三季稅前盈利跌18%至48億美元 遜預期
|興證快訊28/10/2019
新股熱潮
|生財有道28/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：友邦74元分段吸納
|樓市「胡」言28/10/2019
新按保拆解：首置客的槓桿加大幾多？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰