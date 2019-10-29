【修例風暴】調查：逾半新人指受社會氛圍影響結婚計劃

近月本港社會事件持續，更因而影響新人結婚心情。生活易於本月上旬期間，訪問其中

７２９名於今年至２０２１年結婚的新人，探討他們有否受事件影響其結婚計劃，結果有超過５

成新人坦言有受不同程度影響，其中１２％指會延遲婚期。

除了延遲婚期，調查結果指出，１％受訪新人需取消婚禮，１９％則延遲繳付婚禮商戶訂金

。生活易市場部經理周卓盈表示，由於市場充斥不穩定性因素，一些計劃於２０２１年結婚的新

人會「睇定啲」，未必立即落實所有項目的訂金。《香港經濟日報》（ｚｚ）

