英國《金融時報》早前指特首林鄭月娥因反修例風波或明年初下台，立法會前主席曾鈺成指
，不認為換班子能解決問題，相信中央經評估後，認為讓林鄭完成特首任期對本港最有利。
他又指，留意到有人呼籲將街頭抗爭，轉化為區議會選舉選票。曾鈺成表示，建制派都不希
望區議會選舉押後，因為如果押後選舉，會令選舉工程變得更複雜。曾鈺成希望，示威的暴力行
為減少，讓選舉順利進行，但認為破壞建制派議員辦事處等情況持續，會影響選舉公平性，政府
有責任維護選舉公平地進行。《香港經濟日報》（ｚｚ）
29/10/2019 09:14
【修例風暴】曾鈺成：林鄭留任對港最有利，冀暴力減選舉順利進行
英國《金融時報》早前指特首林鄭月娥因反修例風波或明年初下台，立法會前主席曾鈺成指
，不認為換班子能解決問題，相信中央經評估後，認為讓林鄭完成特首任期對本港最有利。
他又指，留意到有人呼籲將街頭抗爭，轉化為區議會選舉選票。曾鈺成表示，建制派都不希
望區議會選舉押後，因為如果押後選舉，會令選舉工程變得更複雜。曾鈺成希望，示威的暴力行
為減少，讓選舉順利進行，但認為破壞建制派議員辦事處等情況持續，會影響選舉公平性，政府
有責任維護選舉公平地進行。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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