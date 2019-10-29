【新股上市】新力控股：未來會多元化融資，冀減少融資成本

《經濟通通訊社２９日專訊》新力控股（０２１０３）執行董事兼副總裁佘潤廷表示，公司

未來主要重點投資於具核心成長力的地區，同時亦會考慮該地區的人口結構及政策等因素，以及

是否值得深耕，希望未來能進一步提升公司的市場份額。

至於公司的負債較高，財務管理中心副總經理林育成表示，公司在投資期對借貸態度較放開

，近年已有不同措施去降低融資成本，之後亦會以更多元化方式融資，如減少信託、增加銀行融

資等。（ｃｗ）

