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29/10/2019 18:29

【新股上市】新力控股：未來會多元化融資，冀減少融資成本

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新力控股（０２１０３）執行董事兼副總裁佘潤廷表示，公司
未來主要重點投資於具核心成長力的地區，同時亦會考慮該地區的人口結構及政策等因素，以及
是否值得深耕，希望未來能進一步提升公司的市場份額。
　　至於公司的負債較高，財務管理中心副總經理林育成表示，公司在投資期對借貸態度較放開
，近年已有不同措施去降低融資成本，之後亦會以更多元化方式融資，如減少信託、增加銀行融
資等。（ｃｗ）

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