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29/10/2019 10:24

【新股上市】中國天保據報擬籌最多６﹒２億元，下月１１日上市

　　《經濟通通訊社２９日專訊》彭博引述交易文件報道，在擬議的首次公開發行（ＩＰＯ）中
，中國房地產開發商中國天保集團將以每股２﹒３９至３﹒１元發行２億股，即集資４﹒７８億
至６﹒２億元，預計１１月１１日掛牌上市。
　　公司計劃將所籌資金用於增加在中國的土地儲備，用於新項目建設以及一般性運營資本。初
步招股說明書顯示，農銀國際和國泰君安國際是聯合保薦人。
　　中國天保今日下午舉行記者會，公布招股詳情。（ｃｗ）

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