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29/10/2019 19:08

《再戰明天》美公布第三季國內生產總值，加拿大央行公布利率決定

　　《經濟通通訊社２９日專訊》明日（３０日）日本央行議息，加拿大央行公布利率決定。美
國公布第三季國內生產總值。

＊日本央行議息，加拿大央行公布利率決定＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：４５ｐｍ，德國經濟部長阿爾特邁爾發表講話
。１０：００ｐｍ，加拿大央行宣布主要政策利率並發布貨幣政策報告，料料維持利率於
１﹒７５％。１１：１５ｐｍ，加拿大央行總裁波洛茲與高級副總裁威爾金斯舉行記者會討論貨
幣政策報告內容。
　　明日，日本央行舉行貨幣政策會議（至１０月３１日）。

＊歐元區公布１０月企業景氣指標＊

　　在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布第三季消費者物價指數，季率料由０﹒６％下滑
至０﹒５％；年率料由１﹒６％升上１﹒７％。
　　明晚６：００ｐｍ，歐元區公布１０月企業景氣指標，料由負０﹒２２轉差至負０﹒２４；
工業信心指數跌幅料維持於８﹒８；服務業信心指數料由９﹒５下滑至９﹒２；消費者信心指數
料由負６﹒５轉差至負７﹒６；經濟信心指數料由１０１﹒７跌至１０１﹒１。

＊美國公布第三季國內生產總值＊

　　明日，通用電器公布業績。
　　８：１５ｐｍ，美國公布１０月ＡＤＰ就業變動，料由１３﹒５萬跌至１１萬。
８：３０ｐｍ，美國公布第三季個人消費，料由４﹒６％下滑至２﹒６％；個人消費支出核心指
數季率料由１﹒９％升上２﹒２％。美國第三季國內生產總值（環比）季率料由２％跌至
１﹒６％；ＧＤＰ價格指數料由２﹒４％回落至１﹒９％。
　　９：００ｐｍ，德國公布１０月消費者物價指數，月率料維持於持平，年率料由１﹒２％下
滑至１％。

＊中行、建行及招行派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中國石油股份（００８５７）、中國銀行（０３９８８）
、ＡＳＭ　ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）、中國國航（００７５３）、建設銀行
（００９３９）及招商銀行（０３９６８）等。（ｈｏ）

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