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29/10/2019 17:22

【本港樓市】利嘉閣：第三季私宅轉手僅９８﹒２％獲利

　　《經濟通通訊社２９日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港第三季樓市受社會運
動及中美貿易戰雙重夾擊，拖累物業的整體轉手獲利比率及賺幅表現。綜合土地註冊處資料所得
，今年第三季本港共錄５０８０宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買
賣比例達９８﹒２％，較次季的９８﹒８％回落０﹒６個百分點，亦為過去１２個季度以來第三
低的水平。
　　至於平均獲利幅度方面，今年第三季每宗私宅轉手個案平均賺幅為８５﹒９％，較次季的
８７﹒１％回落１﹒２個百分點，惟仍處近４個季度的次高水平。當中，沽樓獲利１倍或以上的
轉手個案佔整體二手私宅買賣比例最多，達４８﹒３％，比例與次季持平，涉及宗數達２４９７
宗。不過，出現虧損的個案有６９宗，佔比１﹒３％，相關比例按季增加了０﹒５個百分點。

＊第四季獲利比率可望回升＊

　　若以屋苑計算，第三季二手私宅獲利登記宗數最多的屋苑首３位依次是嘉湖山莊、日出康城
及愉景灣，分別錄得１０２宗、６８宗及６３宗登記，獲利成功比率分別達１００％、９７﹒１
％及１００％。至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，則以新都城的每宗轉手個案平均賺幅最大
，高達１﹒４倍；而平均賺幅較低者則為日出康城，只有６４％。
　　陳海潮指出，原本預期第四季的私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅均會因社會運動未解決而
持續受壓偏軟；不過，自《施政報告》宣布放寬首置按揭成數後，即時刺激二手私宅交投大增，
連同樓價亦被帶動回穩，故料第四季私宅轉手獲利比率有機會自第三季低位重返９８﹒３％至
９８﹒５％之間，而平均每宗賺幅料回升到８６％至８７％的水平。（ｃｌ）

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