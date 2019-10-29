《經濟通通訊社２９日專訊》北大青鳥環宇（０８０９５）公布，集團預期於截至今年９月
３０日止九個月，錄得公司擁有人應佔來自持續及已終止經營業務的溢利增加不少於４００％，
而去年同期錄溢利１﹒８６７億元人民幣。
溢利增加主要由於之前附屬公司北大青鳥環宇消防設備股份於深圳證券交易所中小企業板上
市完成後，於截至今年９月３０日止九個月確認被視為出售附屬公司之收益不少於約８億元人民
幣。
集團第三季度業績預期將於１１月７日刊發。（ｂｎ）
29/10/2019 17:14
【企業盈喜】北大青鳥環宇料首９個月溢利增加不少於４倍
《經濟通通訊社２９日專訊》北大青鳥環宇（０８０９５）公布，集團預期於截至今年９月
３０日止九個月，錄得公司擁有人應佔來自持續及已終止經營業務的溢利增加不少於４００％，
而去年同期錄溢利１﹒８６７億元人民幣。
溢利增加主要由於之前附屬公司北大青鳥環宇消防設備股份於深圳證券交易所中小企業板上
市完成後，於截至今年９月３０日止九個月確認被視為出售附屬公司之收益不少於約８億元人民
幣。
集團第三季度業績預期將於１１月７日刊發。（ｂｎ）
|生財有道29/10/2019
第四屆聯大投資比賽圓滿舉行 冠軍由浸會大學同學奪得
|生財有道29/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：匯控全年業績令人擔憂
|FOCUS29/10/2019
【FOCUS】脫歐鬧劇再加場 英鎊望匯息兼賺
|國際動態29/10/2019
ISIL頭目中伏 傳已欽點接班人 恐怖主義威脅未除
|FOCUS28/10/2019
【FOCUS】四中全會聚焦國家治理 全面開放料「偷步」加速
|生財有道28/10/2019
匯控第三季稅前盈利跌18%至48億美元 遜預期
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰