【企業盈喜】北大青鳥環宇料首９個月溢利增加不少於４倍

《經濟通通訊社２９日專訊》北大青鳥環宇（０８０９５）公布，集團預期於截至今年９月

３０日止九個月，錄得公司擁有人應佔來自持續及已終止經營業務的溢利增加不少於４００％，

而去年同期錄溢利１﹒８６７億元人民幣。

溢利增加主要由於之前附屬公司北大青鳥環宇消防設備股份於深圳證券交易所中小企業板上

市完成後，於截至今年９月３０日止九個月確認被視為出售附屬公司之收益不少於約８億元人民

幣。

集團第三季度業績預期將於１１月７日刊發。（ｂｎ）

