《經濟通通訊社２９日專訊》衍生集團（０６８９３）預期截至今年９月底止六個月收入按
年有所下降，但預計本期間將會錄得淨溢利，對比２０１８年同期錄得淨虧損約４６０萬元。期
內錄得溢利主要由於金融資產（上市的股本證券）產生屬於非現金會計核算之公平值虧損下跌約
６１０萬元及匯兌虧損下降約９０萬元所致。
另外，集團預期期內將會錄得全面支出下降，對比去年同期錄得約１﹒２５億元。本期間全
面支出是由於股本投資（上市的股本證券）錄得屬於非現金會計核算之公平值虧損約９６９０萬
元所致。（ｊｏ）
29/10/2019 17:52
【企業盈喜】衍生（６８９３）料中期業績將轉虧為盈
《經濟通通訊社２９日專訊》衍生集團（０６８９３）預期截至今年９月底止六個月收入按
年有所下降，但預計本期間將會錄得淨溢利，對比２０１８年同期錄得淨虧損約４６０萬元。期
內錄得溢利主要由於金融資產（上市的股本證券）產生屬於非現金會計核算之公平值虧損下跌約
６１０萬元及匯兌虧損下降約９０萬元所致。
另外，集團預期期內將會錄得全面支出下降，對比去年同期錄得約１﹒２５億元。本期間全
面支出是由於股本投資（上市的股本證券）錄得屬於非現金會計核算之公平值虧損約９６９０萬
元所致。（ｊｏ）
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