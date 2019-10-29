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即市新聞

29/10/2019 18:13

【新股上市】中國天保：主力發展房地產開發，不排除上市後再融資

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國天保集團（０１４２７）董事長兼行政總裁李保田在記者
會上表示，集團主要土地儲備在涿州及張家口，與北京及雄安新區較近，加上２０２２年在北京
舉行的冬運會，相信對專注當地房地產發展的集團有利。
　　集團執行董事及副總裁王新玲表示，相比建築承包業務，房地產開發業務雖然收入佔比較小
，但收入及利潤率呈上升趨勢，是次上市集資主要用於發展土地儲備及在建房地產項目資金，亦
會持續發展建築承包業務，以作為基礎保障。執行董事及副總裁李亞睿鑫補充，集團未來主要在
涿州及張家口地區發展，也會在四川擴展，而四川也是集團原本建築業務市場之一。

＊上市後不排除再融資＊

　　在房地產項目定價方面，李亞睿鑫解釋道，集團的定價相對省內及區內屬於中高端，但銷售
過程中會視乎市場環境及競爭對手等因素做出調整，以確保銷售業績。根據招股書，２０１８年
集團於張家口及涿州的房地產項目平均每平方米售價，較２０１７年有所下跌。
　　至於上市後派息策略，執行董事及副總裁申麗鳳表示，需要考慮盈利情況、現金流、財務狀
況，才決定是否派息及派息比率。
　　被問及未來集資計劃，首席財務官劉丹丹表示，上市後不排除有除銀行借款以外的融資，但
目前沒有重大融資計劃。對於集團經營所得現金流在２０１７及２０１８年皆為負數，她解釋指
，房地產發展從拿地到預售所需時間較長，而過往集團拿地較進取，所以對資金產生較大需求。
（ｔｆ）

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