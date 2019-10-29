《小傳日記》ＱＱ大象不給力，魚缸表現好失色！

《小傳日記》隔晚（２８日）花旗國總統侵侵話，可能提早同神州簽署首階段貿易協議，花

旗國股市全線向上；加上米字國正式獲批可以延遲到出年一月底前至「脫歐」，外圍氣氛有所改

善，香江魚缸呢邊都跟住高開１３６點報２７０２７點，重上二萬七嘅關口，兼收復１００天線

（約２７０２０點），但已經係全日最高位。孖屐之後急轉風，大象（００００５）績後仲未止

跌，ＱＱ（００７００）發揮失水準，雙雙拖累魚缸曾失１０天線（約２６７４３點），最低見

過２６７２９點跌１６２點，最終魚缸收報２６７８６，跌１０４點，跌幅近半個巴仙，主板成

交７８８﹒１３億銀減少近３巴仙。

國貨報１０５４７點，跌２２點。萬洲（００２８８）頭三季多賺逾８巴仙，全日急漲近６

巴仙，報８﹒２７銀，領先其他藍戰士。金沙（０１９２８）撻低近２巴仙，報３８﹒３５銀，

係包尾藍戰士。

Ａ場方面，上證指數報２９５４，跌２５點，幅度近１巴仙，深成指數報９７４６，跌５５

點或半巴仙，兩市成交５３８９﹒７６億人仔。

大隻藍戰士普遍腳軟，生發發（００３８８）滑近半巴仙，報２４２﹒４銀；ＱＱ同中移動

（００９４１）旗下公司被工信部納入電信業務經營不良名單，ＱＱ全日瀉近２巴仙，報３１７

銀；而中移動就走低近１巴仙，報６４﹒３銀；ＡＩＡ（０１２９９）回吐亳半子，報

７７﹒３５銀；建行（００９３９）聽日放榜，無升跌，報６﹒３１銀。



＊細摩玩唱衰本地銀行虛，投得新地皮太地跌得奇＊



大行摩通出咗份報告唱淡本地錢莊，話因為香江連續幾個月嘅社會運動，不但影響錢莊生意

，仲可能威脅香江儲蓄「避風港」嘅地位。今日本地錢莊佬普遍都耷晒頭，東亞

（０００２３）挫近２巴仙，報１８﹒６銀；大象（００００５）跌逾１巴仙，報５９﹒４５銀

；小象（０００１１）都跟住跌１巴仙，報１６４﹒２銀；大新銀行（０２３５６）跌超２巴仙

，報１０﹒１２銀；中銀香江（０２３８８）軟不足半巴仙，報２７﹒１銀。

港鐵（０００６６）港島黃竹坑站第四期嘅地皮畀嘉里建設（００６８３）、太地

（０１９７２）同信置（０００８３）所合組嘅公司搶到。但太古系今日就普遍受壓，太地挫近

３巴仙，報２４﹒１５銀；太古Ａ（０００１９）跌近２巴仙，報７３﹒５５銀；太古Ｂ（００

０８７）軟半巴仙，報１１﹒５４銀。其他地產佬，嘉里建設軟１巴仙，報２５﹒１銀；信置亦

軟半巴仙，報１１﹒８６銀；恆隆地產（００１０１）跌近１巴仙，報１７﹒１６銀。



＊藥佬榮辱見中生升勢現，中資電訊殘跌到眼坦坦＊



今日藥佬榮辱互見，中生製藥（０１１７７）個大老闆最近交棒俾仔仔，所以股價心情愉快

，抽高近２巴仙，報１１﹒６４銀。但平安好醫生（０１８３３）股東減持套現，股價跌近３巴

仙，報５６﹒９５銀。其他藥股方面，翰森製藥（０３６９２）微跌不足半巴仙，報

２４﹒９５銀；國藥（０１０９９）急漲逾２巴仙，報２７﹒７５銀；石藥（０１０９３）同樣

踢高近２巴仙，報１８﹒８６銀；歌禮製藥（０１６７２）急升逾１７個巴仙報３﹒７銀。

神州電訊佬中興通訊（００７６３）預料全年扭虧為盈，股價走高逾３巴仙，報

２２﹒３銀。但其他中資電訊佬呢幾日股價就殘殘地，主要受業績拖累。瑞銀今日又下調中電信

（００７２８）「他屐」至４﹒７銀，真係睇嚟有排跌，今日中電信跌逾１巴仙，報３﹒４銀；

中聯通（００７６２）無心情，亦潛水逾１巴仙，報７﹒８８銀；鐵塔（００７８８）預備搞國

內通訊共享項目，股價飛起逾２巴仙，報１﹒７銀。



＊花旗釋善意敏華笑嘻嘻，金價又失守招金未跌夠＊



神州商品稅優豁免就快到期，有指花旗國貿易辦公室打算對３４０億嘅商品關稅延期，出口

股立即飛高高，敏華（０１９９９）抽升近４巴仙，報５﹒２９銀；敏實（００４２５）漲近

１巴仙，報２７﹒６銀；創科實業（００６６９）唔生性，隨市跌１亳子，報５８﹒５銀；耐世

特（０１３１６）飛起逾６巴仙，報７﹒６５銀；申洲（０２３１３）牛皮，潛不足半巴仙，報

１０７﹒５銀。

中美兩位大佬又講和，「孖屐」避險需求減低下，金價就失守１５００美金關，連帶金股都

無咩聲氣，招金礦業（０１８１８）插逾４巴仙，報８﹒６銀；山東黃金（０１７８７）跌逾２

巴仙，報１８﹒７６銀；紫金礦業（０２８９９）跌近半巴仙，報２﹒７４銀；神州黃金國際（

０２０９９）跪低近１巴仙，報６﹒６５銀；靈寶黃金（０３３３０）逆升逾２巴仙，報

１﹒３銀。請請！



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