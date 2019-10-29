《真知灼見－溫灼培》英國「脫歐」原地踏步，英鎊何去何從？

《真知灼見》歐盟周一（２８日）提出三個月的「延遲脫歐」期限，即現在「脫歐」期限將

延至明年１月３１日。取得歐盟同意「延遲脫歐」後，英國首相約翰遜隨即尋求國會支持提前大

選。不過，在昨晚（２８日）英國國會的投資中，約翰遜只拿到２９９支持票提前大選，取不到

所需的三分二支持票，即４２４票；最後約翰遜提前大選的要求遭到了國會否決。約翰遜指，在

「脫歐」問題上國家再不能被國會騎劫下去，必須作出了斷；並揚言會嘗試尋求其他方案，務必

要國會容許其提前大選。事實上，一眾國會議員也明白大選是解決現時「脫歐」困局的唯一出路

。不過，由於現今民調顯示，約翰遜所屬的保守黨遙遙領先於其他黨派，相信正是這個原因，國

會內的其他黨派不想太早大選，想等待一個他們認為適當的時機。



＊參考文翠珊年代英鎊變化＊



假使英國不能於短期內大選，而政府提出的任何「脫歐」方案又過不了國會，相信即使到了

明年１月３１日，英國也脫不了歐，屆時相信唯有再次要求歐盟押後英國的「脫歐」期限。這樣

拖拉下去，英鎊又將如何發展？對此建議大家可參考前英國首相文翠珊在位時的英鎊匯價變化水

平，即約１﹒２６－１﹒３２美元區間。

英鎊應否需要大幅跌返早前，即約今年８月及９月的１﹒２２或１﹒２０美元位置呢？相信

出現這可能性的機會不大，因為當時市場曾擔心約翰遜會帶領英國「硬脫歐」，但現在看英國「

硬脫歐」的機會已不高，所以相信英鎊跌返這麼低水平的機會亦微。

至於英鎊能否大幅上升？這確實又缺乏理據，除非我們見到美元出現大幅下跌，拉動英鎊上

升。正因現今約翰遜的情況就如年初文翠珊的情況，被國會所控制甚麼也難有作為。這也是筆者

建議大家當分析英鎊匯價走勢時可參考文翠珊在位時的１﹒２６－１﹒３２美元波幅範圍的原因

。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

