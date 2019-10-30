【放寬按保】按保加持購買力大增，６００萬樓上車客有乜選擇？

《環富通基金頻道記者羅駿豪３０日報道》政府放寬樓按，以往手頭資金不足百萬的首次置

業人士，如要申請按揭保險，只可考慮５００萬元以下的盤源。不過新放寬按保計劃下，９成及

８成按保門檻分別由４００萬及６００萬元單位，大幅提高到８００萬及１０００萬元。在按保

加持下，買家較有彈性，收入許可下６００萬以上單位有更多選擇。６００萬上車筍盤邊度有？

有何細節位要留意？



＊選擇即時大增，６００萬筍盤區區有＊



以往上車的盤源選擇不多，主要為新界西北區域如屯門，荃灣荃景圍等，又或市區唐樓。

６００萬按保門欖放寬，上車客選擇大增，不少大型屋苑亦符合銀碼要求。

港島方面，東區有南豐新邨，鄰近區內兩大商場康怡及太古城中心，入場單位３９１實呎

入場價約６８０萬元。九龍選擇多一點，九龍灣德福花園入場單位市價６１０萬元（４４３實呎

）左右。九龍西則可選大角咀港灣豪庭和老派屋苑美孚新邨，１房入場單位價約為６８０萬（分

別３２６實呎及４５９呎）左右。

新界選擇更加廣泛，將軍澳新都城有鐵路優勢，入場價約６３８萬（３６４實呎）；荃灣愉

景新城則有兒童主題商場適合新晉家庭，入場價約６６０萬（４７４實呎）；葵涌夾屋芊紅居低

層２房新近成交價６３６﹒５萬元（４２４實呎）。

再講沒那麼鄰近市區的區份，同等價位呎數更大，東涌映灣園入場價約６２８萬（４９５實

呎）；而新界西北６００萬以上更可考慮３房套，「上車樂園」嘉湖山莊景湖居高層最近成交價

６３８萬元，實用面積６３０呎，屬３房套房間隔。

事實上，政策改變後，不論開放式還是３房，不理單位大小，只要是４５０萬至１０００萬

以下的單位，不同樓價之下首期都大減。以６００萬元單位計，首期就由以往的２４０萬元，「

激減」低至６０萬元。但針無兩頭利，首期付少了，意味供款亦增加，再以６００萬元單位為例

，原本６成按揭變為９成按揭，以３０年還款期，息率２﹒３７５厘計，月供就會由

１３９９２元增加至２０９８８元，增幅達５０％。



＊借貸額大升，每月還款額隨之亦增加＊



除此之外，亦是上車客最需要留意的，就是借貸多了，銀行按揭的收入要求亦會提高，跟據

按揭保險的壓力測試，銀行以往需要借貸人或擔保人在息率升３厘下，供款仍低於月入的６成。

繼續以上述６００萬元單位為例，入息要求會由原本６成按揭的３３５９９元，增加到９成按揭

的５４９７９元，即使只借８成，壓力測試下入息要求亦升至４４７９８元。新政策豈非令月入

不足的買家拒諸門外？



＊壓測「名存實亡」，多交保費「有得傾」＊



又未必！新政容許不符合壓力測試的買家，可在多繳交按保保費的前提下，使用按揭保險，

讓實力有限的置業人士上車。金管局日前進一步公布，若買家未能通過對整筆貸款的壓力測試，

銀行只須以承擔的貸款部分（即最高６成）進行壓力測試，意味入息要求門檻較舊有稍為放寬。

不過經筆者計算，銀行壓力測試門檻比按保下供款不高於入息５成的要求更寬鬆，壓測對

６００萬至８００萬元樓使用按保者來說變相已「名存實亡」，準買家只需考慮供款不高於入息

５成便行。

繼續以上述６００萬元單位為例，多繳交按保保費後，入息要求就可分別降為９成按揭的

４１９７５元，及８成按揭的３７３１１元（見另表），與６成按揭的入息要求接近了。雖然合

乎上車門檻要求，但供款佔入息比例比過去大增，準買家入市有甚麼要考慮？另文詳細為你拆解

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

