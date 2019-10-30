【放寬按保】政府政策助具有能力供款者入市，後市去向難料

《環富通基金頻道記者伍賜好３０日報道》金管局放寬按揭證券公司提供的按揭保險樓價上

限後，具能力的較高收入人士提供更多選擇，同時，亦可為早前與發展商按揭者提供「逃生門」

。業界料二手樓會先止跌，但提醒入市前須先衡量自已的承擔風險能力。



＊黃良昇料銀行會加快按揭申請，二手樓先止跌＊



中原地產研究部董事高級聯席董事黃良昇對《環富通基金頻道》表示，政府放寬按保政策即

時刺激二手樓市成交，相信銀行亦會因應政府放寬和市場轉活而放寬按揭審批，以爭取生意。

之前有報道指包括匯豐和恆生（０００１１）等大型銀行放慢按揭申請，他說，銀行按揭配

額每逢臨近年底都會接近滿額，故須放慢申請至明年。他相信未來一至兩個月內，二手樓市會先

止跌，至於後市去向，則須視乎本地示威問題和下月的中美貿易談判進展而定。基於市場存在太

多不明朗因素，暫時亦難料後市去向。



＊入市之前，必需先衡量自已的承擔風險能力＊



他指，政府放寬按保的目的為協助一批月薪收入高，但無首期買樓的首置人士。最重要的是

這批人具供樓能力，即使目前本港和外圍環境困難且樓市存在下調風險，亦無法障礙他們的入市

意欲。

不過，他提醒用家在入市之前，必需先衡量自已的承擔風險能力。



＊以「建築期付款」的方式買樓，符合新按保門檻＊



今次放寬按保，只適用於「現樓」，樓花免問。但是有意購買新盤的買家仍可選擇以建築期

付款的方式買樓，因其與銀行訂立的契約屬於現樓按揭契，即在取得入伙紙時銀行才會進行放貸

，符合新的按保門檻。

此外，之前與地產發展商訂立按揭計劃的用家，亦可待按揭計劃快將進入高息周期前，轉往

政府的按保計劃。故此，今次政府放寬按保，亦可算是為這類用家提供逃生門。

蘇振顯測量師行董事總經理蘇振顯對《環富通基金頻道》表示，用家在轉按保時，須留意所

需支付的行政費用。



＊蘇振顯料５００萬至一千萬樓交投轉活＊



他說，政府放寬按保，可讓高收入但無充足首期的人士能夠入市買樓，放寬按保後，這類用

家具條件買貴些的單位，這會令５００萬至一千萬樓的需求上升及交投轉活。

但他提醒潛在買家道，在入市前必須留意本港和外圍環境轉變，尤其是全球經濟前景存在衰

退危機下，本港樓市存在的風險。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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