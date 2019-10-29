《保險智衛－余栢堅》拆解可扣稅自願醫保計劃，提升個人健康保障

《保險智衛》香港公營醫療體系正面對人手與資源極度短缺的難題，早前有報告指出香港醫

生短缺情況極其嚴峻，醫生與人口比例是每１０００人只有１﹒９名醫生，比經濟合作暨發展組

織（ＯＥＣＤ）成員國家３﹒４名的平均比例，及國際同儕如新加坡２﹒４名的比例都要低。此

外，目前公營醫院提供全港超過八成的住院病床日次，６５歲或以上長者的比例更超過九成，但

在公營醫院工作的本港在職醫生卻只佔整體約五成，可見公營醫院的超負荷問題尤其明顯１。政

府今年推出的「自願醫保計劃」就旨在吸引更多香港市民購買個人醫療保險，並用以分擔使用私

營醫療服務的費用，從而減輕公立醫院的壓力。自願醫保計劃其中一項特點就是其保費可用作申

請稅務扣除，究竟只為扣稅優惠而參與自願醫保又是否明智呢？



＊何謂「自願醫保」＊



「自願醫保計劃」顧名思義屬自願性質，參與計劃的醫療保險計劃需符合食物及衛生局轄下

的自願醫保計劃辦事處規定的認可準則，市民亦可自由選擇投保與否。此計劃的吸引之處在於被

保人的保單將保證續保至１００歲，並不設終身保障限額，其保費更可獲扣稅優惠，每名投保人

可就支付購買認可產品的保費申請稅務扣除，每個課稅年度每名受保人（包括納稅人本人或任何

指明親屬）的最高保費扣除額為８０００港元，故此，不少精打細算的香港人希望透過購買受政

府認可的自願醫保計劃以獲取稅務減免優惠。然而，自願醫保終究是由個別保險公司在政府規範

下各自經營，投保前應先謹慎比較各產品的保費和保障範圍、服務，尤其是理賠，不宜視扣稅為

投保的最大誘因。



＊「標準計劃」與「靈活計劃」的分別＊



自願醫保的保險產品可分為「標準計劃」與「靈活計劃」兩大類。「標準計劃」是根據自願

醫保最低要求提供的基本住院保障產品，所以市面上保險公司所提供的保障項目與範圍差別不會

太大，不同之處主要是各保費水平及服務質素。相比之下，「靈活計劃」的保障相對較廣，因各

保險公司以「標準計劃」為基礎，就不同人士的需要加設較針對性的額外保障，如腎臟透析、復

康治療、出院後私家看護等。



＊選擇合適的醫療保障＊



市面上的自願醫保計劃五花八門，在考慮投保時除了要留意保障額和保障範圍是否合適和足

夠外，投保人亦可留意保障是否能隨年齡增長，免核保升級至較高級別的醫療保險產品，在需要

時靈活地升級保障。此外，對於已購買醫保的人而言，急於轉投自願醫保也未必一定是好事，因

為投保人可能需要承受保險公司對保單進行再核保的風險。所以，投保或轉保前建議大家先衡量

個人情況，再細閱各種計劃內容，切勿人云亦云，只著眼於當前的保費優惠，應以切合個人醫療

需要來選擇醫療保障。《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

