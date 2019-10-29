港股先升後跌１０４點收２６７８６險守十天線，成交７８８億元



《經濟通通訊社２９日專訊》中美接近敲定首階段貿易協議的部分內容，隔晚美股上漲，標

指再創歷史新高，港股今早亦跟隨高開１３６點，報２７０２８點，亦是全日最高位。隨後多隻

藍籌跑輸大市，恆指掉頭向下，最多挫１６２點，報２６７２９點。尾市恆指跌幅稍微收窄，最

終收報２６７８６點，跌１０４點或跌０﹒３９％，主板成交７８８﹒１３億元減少２﹒６８％

。國企指數報１０５４７點，跌２２點或跌０﹒２２％。

上證綜合指數報２９５４點，跌２５點或跌０﹒８７％，成交１９５２﹒８８億元人民幣。

深證成分指數報９７４６點，跌５５點或跌０﹒５７％，成交３４３６﹒８８億元人民幣。

本港股重磅股方面，騰訊（００７００）代理的任天堂Ｓｗｉｔｃｈ版《孖寶兄弟》遊戲獲

批，惟全日跌１﹒５５％，報３１７元；匯豐研究下調友邦（０１２９９）ＮＢＶ預測，全日偏

軟，跌０﹒１９％，報７７﹒３５元；中移動（００９４１）軟０﹒８５％，報６４﹒３元；平

保（０２３１８）微升０﹒３３％，報９１﹒４元；建行（００９３９）企穩，報６﹒３１元。

另外，中資券商Ａ股走低，中信証券（０６０３０）跟隨下跌，全日挫１﹒８５％，報

１４﹒８２元，為表現最差國指股。



＊中美貿易談判進展好，出口股受捧金股偏軟＊



美國貿易代表辦公室表示，正在研究是否延長對３４０億美元中國商品的關稅豁免，這些商

品的關稅豁免將於今年１２月２８日到期。受消息刺激貿易戰「風眼股」造好，耐世特

（０１３１６）漲６﹒２５％，報７﹒６５元；敏華控股（０１９９９）揚３﹒９３％，報

５﹒２９元；德昌電機控股（００１７９）升１﹒４２％，報１４﹒３元；申洲（０２３１３）

軟０﹒１９％，報１０７﹒５元；另外，萬洲國際（００２８８）亦公布業績首三季多賺逾８％

，全日升５﹒７５％，報８﹒２７元，為全日表現最佳藍籌。

中美貿易協議進度良好，市場避險情緒減弱，隔晚（２８日）金價跌近１％，穿１５００美

元關口，黃金相關股今日表現偏軟。招金（０１８１８）挫４﹒２３％，報８﹒６元；山東黃金

（０１７８７）走低２﹒４９％，報１８﹒７６元；中國黃金國際（０２０９９）跌１﹒０４％

，報６﹒６５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）軟０﹒８１％，報１１０４元；紫金礦業

（０２８９９）亦軟０﹒３６％，報２﹒７４元。

早前國家公布發展區塊鏈，激起概念股熱炒，官媒《人民日報》馬上出評論降溫，指出區塊

鏈未來已來，但也要保持理性，防止利用區塊鏈炒作空氣幣等行為。區塊鏈概念股集體回吐，桐

成控股（０１６１１）急吐１１﹒２８％，報４﹒１７元；美圖公司（０１３５７）挫

４﹒２６％，報１﹒８元；卓爾智聯（０２０９８）跌３﹒６６％，報０﹒７９元；眾安在綫

（０６０６０）走低２﹒６５％，報２７﹒５元；柏能集團（０１２６３）跌１﹒９８％，報



＊摩通唱淡本地銀行股，醫藥有中央撐逆市漲＊



摩根大通發表報告指，通過壓力測試預計本地銀行明年利潤可能下降２４％至４５％，

２０２１年將跌３９％至６７％，料將導致股本回報率和核心資本緩衝大幅下降，並表示對香港

的銀行持「謹慎」觀點。本地銀行股受挫，東亞銀行（０００２３）挫１﹒９％，報１８﹒６元

；匯豐控股（００００５）跌１﹒３３％，報５９﹒４５元；恆生銀行（０００１１）跟跌

１﹒０８％，報１６４﹒２元；大新銀行（０２３５６）走低２﹒１３％，報１０﹒１２元；中

銀香港（０２３８８）軟０﹒３７％，報２７﹒１元。

港鐵（０００６６）公布於港島黃竹坑站第四期物業發展項目由嘉里建設（００６８３），

太古地產（０１９７２）、信置（０００８３）所合組的公司「ＷＣＨ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ」標得。太古股系股價受壓，太古

地產挫２﹒８２％，報２４﹒１５元；太古Ａ（０００１９）跌１﹒６１％，報７３﹒５５元；

太古Ｂ（０００８７）軟０﹒５２％，報１１﹒５４元。嘉里建設軟０﹒９９％，報２５﹒１元

；信置亦跌０﹒６７％，報１１﹒８６元。

賭股見獲利回吐，金沙（０１９２８）跌１﹒６７％，報３８﹒３５元，為全日跌幅最大恆

指成分股；銀娛（０００２７）亦軟１﹒４％，報５２﹒８元。

《人民日報》今日發時評指，要推動企業更好地滿足大眾用藥需求，加快生產高質量仿製藥

，推動仿製藥替代原研藥。今日藥股普偏受資金追捧，逆市上揚。中生製藥（０１１７７）升

１﹒７５％，報１１﹒６４元；藥明生物（０２２６９）漲５﹒５６％，報９１﹒１５元，創一

年新高；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）飆１７﹒４６％，報３﹒７元；石藥集團（０１０９３）

升１﹒９５％，報１８﹒８６元；國藥控股（０１０９９）揚２﹒０２％，報２７﹒７５元。

（ｆｚ）

