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即市新聞

29/10/2019 14:23

《股金豐采－涂國彬》美聯儲料再減息，關注經濟數據表現

　　《股金豐采》各主要央行即將議息，市場焦點轉向貨幣政策。
　　首要關注美聯儲議息。在８月美國製造業數據不樂觀後，９月ＩＳＭ製造業指數創逾１０年
新低，短時間內對於本月減息的預期急速升溫。雖然其後公布的Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ創下
６個月新高，但目前減息的概率仍保持在九成左右。本次宣布減息幾乎肯定，也將是連續第三次
減息。
　
＊鮑威爾態度未必明確＊
　
　　鮑威爾對未來政策的觀點，即是否會宣布其在７月提出的中期調整結束，還是未來還有更多
減息可期，這個態度比本次減息與否都更重要。但目前市場普遍預期鮑威爾不會給出明確的指示
，既不會偏鴿也不會偏鷹，而是強調關注經濟數據的表現。
　　與此同時，還要結合中美貿易談判的進展，雖然目前已經有樂觀進展，但後市仍有不確定性
。無論如何，美聯儲的決定都足夠影響不少資產價格。而在這個決定公布前的ＧＤＰ數據要留心
。此外，１１月１日非農就業將公布。
　
＊美匯黃金徘徊等待＊
　
　　美匯指數１０月表現相當反覆。月初從高位回吐漲幅，連續失守５０、１００和２００日線
，一度測試９７水平，但從１０月２２日開始重拾動能，結束三周連跌，在議息決定公布前維持
震盪。
　　此外，金價在１０月大部分時候都圍繞千五水平震盪，缺乏明確的方向，同樣也在等待鮑威
爾的態度。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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