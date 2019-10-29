《鍾之日記》匯豐季績差，魚缸受累跌

《鍾之日記》１０月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



環球經濟放緩，香港修例風波帶來的政局因素，雪上加霜，市值達萬億、以香港為主要營運

地區的兩間跨國龍頭巨企難獨善其身，友邦（０１２９９）及匯豐（００００５）最新公布的業

績披露了相關影響；友邦香港第三季新業務價值錄得至少２０１７年以來首次按年倒退，而匯豐

香港列帳基準稅前溢利，於第三季按年亦僅升１﹒３％，增速亦為近兩年最慢。

匯豐季績令人「跌眼鏡」，券商投行均表示季績反映盈利前景充滿挑戰，其中摩根士丹利看

法最淡，僅予目標價５１元。匯豐今日收跌１﹒３３％，報５９﹒４５元；恆生（０００１１）

跟跌１％，報１６４﹒２元。

中美接近敲定首階段貿易協議的部分內容，隔晚美股上漲，標指再創歷史新高，港股今早亦

跟隨高開１３６點，報２７０２８點，亦是全日最高位。隨後多隻藍籌跑輸大市，恆指掉頭向下

，最終收報２６７８６點，跌１０４點或跌０﹒３９％，主板成交７８８﹒１３億元減少

２﹒６８％。



＊Ａ場區塊鏈概念股散水＊



今日是四中全會舉行第二日，滬深股市初段方向未明，盤中隨著部分科技概念板塊降溫，券

商等行業板塊趁勢回吐調整，午後獲利盤湧現令跌幅加劇，區塊鏈概念股現褪色，個股兩極分化

，上日近百隻區塊鏈概念股漲停後，今日漲停個股數目減少至２３隻。在蜻蜓點水、獲利即走的

市場氣氛下，滬綜指全日跌０﹒８７％，報２９５４﹒１８點，累計兩日則較上周五（２５日）

收市跌０﹒０３％，打回原形。炒作熱點，交投續見活躍，兩市日成交５３９０億元人民幣，按

日增加３﹒６％。

香港政府公布，行政長官林鄭月娥將於本周四（３１日）前往上海，除了出席「香港節」活

動外，還會下星期二（１１月５日）舉行的第二屆中國國際進口博覽會開幕式，翌日返港。由於

國家主席習近平亦將出席進博會開幕式並發表主旨演講，外界關注兩人期間會否進行交流。



＊區塊鏈成風頭躉，ＢＡＴ攻城略地＊



區塊鏈概念沉寂一年多後，終於再次獲得國家重視，三大互聯網巨頭阿里巴巴、騰訊

（００７００）和百度都早已提前布局區塊鏈技術開發，例如螞蟻區塊鏈ＢａａＳ平台、騰訊雲

ＴＢａａＳ區塊鏈服務平台及百度超級鏈平台等，如今區塊鏈概念獲國家高層加持，相信又要引

發科網企業新一輪攻城掠地。

深圳稅務局聯合代表中國在國際會議上首次提出《Ｇｅｎｅｒａｌ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ

ｏｆ ＤＬＴ ｂａｓｅｄ ｉｎｖｏｉｃｅｓ》（基於區塊鏈分布式帳本的電子發票通用框架

）標準立項，獲得了成員國家的支持，順利通過新標準立項，標誌著區塊鏈發表的標準起草工作

正式啟動。除了中國之外，這次在ＩＴＵ－Ｔ電子發票國際標準立項，亦獲得英國、瑞士、瑞典

、西班牙和巴西等國家的支持。騰訊、中國信通院和深圳稅務局將聯合代表中國主導制定區

塊鏈發票的標準工作，包括草案討論、修訂，直至標準發布。

騰訊另外再傳來好事，旗下《獵人》、《新超級馬力歐兄弟Ｕ豪華版》兩款遊戲獲批，其中

後者的申報類型是Ｓｗｉｔｃｈ平台遊戲，或意味著騰訊代理的國行版Ｓｗｉｔｃｈ遊戲機或即

將推出。

不過，工信部將騰訊納入電信業務經營不良名單，市場雖然相信騰訊有經驗處理，但對其第

三季業績存憂慮，騰訊收跌１﹒６％，報３１７元，失守３２０元。



＊汽車板塊轉勢，耐世特、長汽續強＊



內地汽車行業一直處於寒冬，但有券商看好個別車企銷售在第四季可能復甦，認為公司最壞

時期已經過去，汽車板塊整體氣氛連日來持續熾熱。

獲眷顧的正是吉利汽車（００１７５）。摩根士丹利在報告中預料，吉利１０月份的汽車銷

量有望錄得正增長，今個季度銷售或開始復甦。該行指出，內地乘用車市場２０２０年有機會按

年增長１％至２％，料吉利或因此受益，預期公司２０２０年和２０２１年的銷售增速及利潤率

將有所改善，２０２２至２０２５年的自由現金流預計增長約１８％至５７％。大摩將投資評級

由「減持」上調至「大市同步」，將目標價調高約５６％至１２﹒５元。

另一方面，長城汽車（０２３３３）的季績十分亮眼，第三季度純利約１４億元人民幣，較

去年同期大幅增長５﹒０７倍，較按季比較更增８８﹒２４％。

多家大行上調長汽Ｈ股的目標價，中金上調長汽目標逾兩成七，由５﹒５元升至７元。而花

旗則更為進取，予其Ｈ股「買入」的投資評級，目標價定於７﹒２９港元。花旗強調，長汽管理

層預期，收入及利潤率將會持續改善，因銷量在第四季復甦，並為傳統旺季。

車股今日逆市續升。受利於通用汽車結束近六周的罷工，耐世特（０１３１６）連升４天，

收漲６％；長城汽車昨日飆近１４％，今續漲３﹒５％；中升控股（００８８１）升２﹒９％，

吉利升１﹒６％，華晨中國（０１１１４）升１﹒１％，比亞迪股份（０１２１１）亦升１％。



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