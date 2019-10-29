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29/10/2019 10:14

【區塊鏈】區塊鏈概念炒不停，３７股漲停新湖中寶再錄近千萬封單

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家提出加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，把區塊鏈作為
核心技術創新重要突破口，引發資本瘋投區塊鏈，上日（２８日）近百隻區塊鏈概念股漲停後，
今日一開市有３２隻概念股再漲停。
　　目前有３７隻區塊鏈概念股漲停，其中新湖中寶（滬：６００２０８）連續第二日漲停，再
錄得封單９８２﹒９萬份；廣電運通（深：００２１５２）、易見股份（滬：６０００９３）、
浙數文化（滬：６００６３３）、天廣中茂（深：００２５０９）及文化長城
（深：３０００８９）同樣連續第二日漲停。（ｅｙ）

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