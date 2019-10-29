《５Ｇ加速》內地５Ｇ商用儀式本周四正式啟動

《經濟通通訊社２９日專訊》內媒獲悉，在周四（３１日）舉行的２０１９中國國際信息通

信展覽會上，工信部與三大電訊商等將舉行５Ｇ商用啟動儀式，１１月１日三大電訊商將正式提

供５Ｇ商用套餐。根據展會議程，５Ｇ啟動儀式將於１０月３１日０９：２５到０９：３０進行

。此次啟動儀式過後，１０點開始各地通信管理局和三大運營商也將開展商用啟動儀式。以上海

為例，上海將於１０時在上海市通信管理局舉行上海５Ｇ商用啟動儀式。（ａｃ）

