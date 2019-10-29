《經濟通通訊社２９日專訊》內媒獲悉，在周四（３１日）舉行的２０１９中國國際信息通
信展覽會上，工信部與三大電訊商等將舉行５Ｇ商用啟動儀式，１１月１日三大電訊商將正式提
供５Ｇ商用套餐。根據展會議程，５Ｇ啟動儀式將於１０月３１日０９：２５到０９：３０進行
。此次啟動儀式過後，１０點開始各地通信管理局和三大運營商也將開展商用啟動儀式。以上海
為例，上海將於１０時在上海市通信管理局舉行上海５Ｇ商用啟動儀式。（ａｃ）
29/10/2019 08:32
《５Ｇ加速》內地５Ｇ商用儀式本周四正式啟動
《經濟通通訊社２９日專訊》內媒獲悉，在周四（３１日）舉行的２０１９中國國際信息通
信展覽會上，工信部與三大電訊商等將舉行５Ｇ商用啟動儀式，１１月１日三大電訊商將正式提
供５Ｇ商用套餐。根據展會議程，５Ｇ啟動儀式將於１０月３１日０９：２５到０９：３０進行
。此次啟動儀式過後，１０點開始各地通信管理局和三大運營商也將開展商用啟動儀式。以上海
為例，上海將於１０時在上海市通信管理局舉行上海５Ｇ商用啟動儀式。（ａｃ）
|國際動態29/10/2019
ISIL頭目中伏 傳已欽點接班人 恐怖主義威脅未除
|FOCUS28/10/2019
【FOCUS】四中全會聚焦國家治理 全面開放料「偷步」加速
|生財有道28/10/2019
匯控第三季稅前盈利跌18%至48億美元 遜預期
|興證快訊28/10/2019
新股熱潮
|生財有道28/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：友邦74元分段吸納
|樓市「胡」言28/10/2019
新按保拆解：首置客的槓桿加大幾多？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰