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29/10/2019 11:20

【區塊鏈】工行企業級區塊鏈技術平台已提交４１項專利

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）方面消息，
該行積極推進人工智能、大數據、５Ｇ、區塊鏈等新技術創新應用，提早布局，特別是把區塊鏈
作為核心技術自主創新突破口，率先成立區塊鏈實驗室，加快推動區塊鏈技術研究和產業創新融
合發展，歷時三年，在政務、產業、民生等多個領域構建了服務實體經濟的區塊鏈服務體系。
　　工行於２０１８年對外發布具有自主知識產權的企業級區塊鏈技術平台，目前該平台已經取
得６０餘項核心技術突破，提交４１項專利。（ｃａ）

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