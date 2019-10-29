【區塊鏈】工行企業級區塊鏈技術平台已提交４１項專利

《經濟通通訊社２９日專訊》據工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）方面消息，

該行積極推進人工智能、大數據、５Ｇ、區塊鏈等新技術創新應用，提早布局，特別是把區塊鏈

作為核心技術自主創新突破口，率先成立區塊鏈實驗室，加快推動區塊鏈技術研究和產業創新融

合發展，歷時三年，在政務、產業、民生等多個領域構建了服務實體經濟的區塊鏈服務體系。

工行於２０１８年對外發布具有自主知識產權的企業級區塊鏈技術平台，目前該平台已經取

得６０餘項核心技術突破，提交４１項專利。（ｃａ）

