【人行操作】國庫定存利率再下行，分析：銀行負債端壓力降

《經濟通通訊社２９日專訊》財政部、人民銀行昨日（２８日）開展６００億元人民幣國庫

現金定存，期限一個月，中標利率下行１０個基點降至３﹒２％。而在今年１月２４日開展的相

同期限國庫現金定存中標利率為３﹒３％。

國庫現金定存是指將國庫現金存放在商業銀行，商業銀行以國債或地方政府債券為質押獲得

存款並向財政部支付利息的交易行為。業內人士認為，此次國庫定存中標利率較此前進一步下行

，意味著目前銀行整體資金面並不緊張，相較於上次開展國庫定存操作，銀行負債端壓力有所減

輕。（ｗｌ）

