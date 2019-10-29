《經濟通通訊社２９日專訊》財政部、人民銀行昨日（２８日）開展６００億元人民幣國庫
現金定存，期限一個月，中標利率下行１０個基點降至３﹒２％。而在今年１月２４日開展的相
同期限國庫現金定存中標利率為３﹒３％。
國庫現金定存是指將國庫現金存放在商業銀行，商業銀行以國債或地方政府債券為質押獲得
存款並向財政部支付利息的交易行為。業內人士認為，此次國庫定存中標利率較此前進一步下行
，意味著目前銀行整體資金面並不緊張，相較於上次開展國庫定存操作，銀行負債端壓力有所減
輕。（ｗｌ）
29/10/2019 09:10
【人行操作】國庫定存利率再下行，分析：銀行負債端壓力降
《經濟通通訊社２９日專訊》財政部、人民銀行昨日（２８日）開展６００億元人民幣國庫
現金定存，期限一個月，中標利率下行１０個基點降至３﹒２％。而在今年１月２４日開展的相
同期限國庫現金定存中標利率為３﹒３％。
國庫現金定存是指將國庫現金存放在商業銀行，商業銀行以國債或地方政府債券為質押獲得
存款並向財政部支付利息的交易行為。業內人士認為，此次國庫定存中標利率較此前進一步下行
，意味著目前銀行整體資金面並不緊張，相較於上次開展國庫定存操作，銀行負債端壓力有所減
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