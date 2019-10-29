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29/10/2019 09:21

【人行操作】人行連續第二日不開展逆回購，淨回籠２５００億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出增加，可對衝央行逆回購到
期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作。
　　公開市場連續第二日不開展逆回購操作，今日有２５００億元（人民幣．下同）逆回購到期
，單日淨回籠２５００億元。
　　在１０年國債殖利率創出５個月新高之際，人行是否加碼注資來挽救頹勢引人關注，市場對
其再次動用定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）也充滿期待。（ｗｌ）

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