【人行操作】人行連續第二日不開展逆回購，淨回籠２５００億

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出增加，可對衝央行逆回購到

期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作。

公開市場連續第二日不開展逆回購操作，今日有２５００億元（人民幣．下同）逆回購到期

，單日淨回籠２５００億元。

在１０年國債殖利率創出５個月新高之際，人行是否加碼注資來挽救頹勢引人關注，市場對

其再次動用定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）也充滿期待。（ｗｌ）

