【區塊鏈】交銀國際：預計至明年５月，比特幣稀缺性將接近黃金

《經濟通通訊社２９日專訊》國家主席習近平上周五（２５日）指出，加快推動區塊鏈技術

和產業創新發展，把區塊鏈作為核心技術創新重要突破口，這一句話引發資本瘋投區塊鏈，基於

區塊鏈技術的比特幣價格也急升，連中資的海外券商亦要急急追蹤熱點，為比特幣發一篇報告。

交銀國際發報告指出，比特幣是目前最主要和最活躍的加密貨幣，就像是一個虛擬的金礦，

通過廣泛認受性及稀缺性締造價值，「礦工」通過利用電腦去計算一些超高難度的數學題，答中

問題就相當於挖到了這個區塊，並得到一定數量的比特幣作為獎勵，基於區塊鏈技術，其他礦工

無法重複挖礦，以保證比特幣系統的運行。

而礦工挖掘比特幣的流動成本，主要是計算期間所產生的巨額電費。不過報告指，隨著數字

經濟普及，預計比特幣的市值和交易量會不斷上漲，變相減低了投資成本。

比特幣開採上限約２１００萬個，為了控制比特幣發行的速度，機制規定每挖掘出２１萬個

區塊獎勵就減半。交銀國際預計，明年５月當挖礦獎勵減半後，比特幣的稀缺性將隨著挖礦接近

極限而與黃金接近，為投資者提供穩定的避險保值服務。但交銀國際提醒，黃金的總市值比比特

幣高出約５３倍，比特幣尚未能夠構建一個成熟穩定的金融體系，其抗風險能力相對弱，價格波

動較大。（ｅｙ）

