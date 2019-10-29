【ＦＯＣＵＳ】脫歐鬧劇再加場，英鎊望匯息兼賺

【ＦＯＣＵＳ】唐寧街１０號設定的２０１９年３月２９日脫歐死限，經一延

（至４月１２日）、再延（至１０月３１日）、最新確定三延（至２０２０年１月３１日）。死

限不死，豪語「Ｄｏ ｏｒ Ｄｉｅ」的英揆約翰遜也未「成仁」，難怪聽慣「狼來了」的市場

押注英國無協議脫歐的概率已降至約５％低位。

自２０１６年脫歐公投以來兌美元已貶逾一成的英鎊，最壞時期或已過；隨著脫歐再獲三個

月緩衝期，無論約翰遜能否如願舉行提前大選，他仍有可能憑早前獲下議院原則上支持的新版脫

歐協議帶領英國離開歐盟。英鎊後市料仍有回升空間，加上市面短期定存年息高達８厘，若能把

握保守黨、工黨的拉鋸節奏，有望匯息兼賺。



＊郝爾彬奚落約翰遜「仍然活著」＊



約翰遜上周一（２１日）以一封未簽名信件向歐盟申請延期脫歐的「小花招」，未令後者中

招；歐盟２７國周一（２８日）在布魯塞爾開會後一致同意，允許英國將脫歐死限延遲最多三個

月至２０２０年１月３１日，條件之一為，較早時達成的新脫歐協議不能重新談判。

一邊是無法說服國會趕在３１日限期前加速落實脫歐立法程序，另一邊是宣布英國硬脫歐的

路徑早被《彭浩禮法案》堵死，無奈接受「三拖歐」的約翰遜，遭反對黨領袖郝爾彬奚落指「違

背了『Ｄｏ ｏｒ Ｄｉｅ（不成功，便成仁）』的承諾，仍然活著

（ｓｔｉｌｌ ａｌｉｖｅ）。」

為打破脫歐僵局，約翰遜昨於國會動議１２月１２日舉行提前大選，希望重奪保守黨在下議

院的多數席位。動議遭工黨議員全數棄權杯葛未能通過，但承襲前任珊珊「打不死」風格的遜遜

已表明，本周將以Ｂ計劃－－據報以只有一行字內容的法令來要求提前大選，只需取得簡單多數

（無需三分二）就可通過。不過，此做法仍可能因議員對措辭提出修訂而無疾而終。



＊硬脫風險降，惟提前大選防倒灶＊



保守黨、工黨分別打著「兌現脫歐」「防止硬脫歐」的旗號「你攻我守」，但在聽慣「狼來

了」的市場看來，硬脫歐風險已降至極低。高盛就指，有協議脫歐、無協議脫歐、沒有脫歐的概

率分別為７０％、５％、２５％；瑞銀則上調明年１－３季的英鎊目標為１﹒３０、

１﹒３４、１﹒３６，因硬脫歐風險下降且聯儲進一步減息；花旗亦料英鎊兌美元年底可重返１

﹒３大關。

目前，港銀英鎊短期定存年息高達８厘（集友，存期７天），１個月存期的定存年息亦有最

高４厘（花旗），若能把握約翰遜、科爾彬的拉鋸節奏，有望匯息兼賺。

值得一提的是，倘若約翰遜如願舉行提前大選，需小心大熱倒灶再現。皆因２０１７年６月

，時任英揆珊珊為鞏固保守黨在議會的優勢以更好與歐盟討價還價，而舉行提前大選，惟結果反

令議席由原本的３３０個降至３１８個，慘失半數優勢。

據Ｗｈａｔｕｋｔｈｉｎｋｓ最新民調顯示，對約翰遜在脫歐議題上做出正確決定抱「完全

不信任」「相當不信任」的比例高達逾五成；而就若如有二次公投，希望留歐、脫歐的比例仍膠

著４３％、４２％。上演了逾三年的脫歐肥皂劇，會否最後回到原點？從歐盟「絕不重新談判」

、約翰遜的「不成功，便成仁」，雙雙得啖笑看，世事皆有可能！

