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即市新聞

29/10/2019 16:32

《匯市縱橫－蕭啟洪》下台階

　　《匯市縱橫》古語有云：一鼓作氣，再而衰，三而竭。論的就是氣勢最初最旺盛的時候，做
事要一氣呵成，還要有信心和毅力。如果接二連三的斷斷續續，造成的就只有負面影響。此名句
相信不少讀者都略懂一二，不過一直以來讀開「番書」的美國總統特朗普就未必聽過，反而一而
再、再而三、三而四番五度的與中方硬碰。
　　事實上，中美的問題拖拖拉拉已經接近２０個月，雙方的關係反覆，時好時壞，大家以為
「傾掂數」之際，又會突然形勢惡化，殺你一個措手不及。筆者一直相信特朗普是一個「睇民望
做人」的人，眼見自己的民望下降到近期低位，當然要放點好消息出來提振一下。
　
＊棘手問題未有共識＊
　
　　自１０月１１日中美雙方達成第一階段貿易協議之後，雙方目前正設法就協議文本達成共識
，其代表亦再次積極安排高層溝通，以便及時讓兩國元首下個月在智利舉行的ＡＰＥＣ峰會上完
成簽署。雖然貿易逆差的問題可以由擴大採購美國農產品作為交換條件，但實際結果仍有待觀察
。原因是最困難和最棘手的部分並未達成共識，一是知識產權；二是匯率問題。在人民幣匯率問
題上，雙方一直陷入死結之中。美方撤回關稅的條件之一是要人民幣回升；相反，要人民幣升值
，就先要美方放寬制裁……
　　雖然現時兩國關係並非一片和諧，但筆者始終深信「關關難過關關過」這一道理，而且「事
事難成事事成」，問題必有解決方法。尤其是中美兩國的經濟都開始出現明顯的下行壓力，貿易
戰爆發以來的負面影響亦漸見浮現，持續下去的僵局只會做成雙輸局面，這是雙方都不願見的。
　　各退一步，其實真的能夠海闊天空。說到底，其實大家需要的，可能不過就是個下台階而已

　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５８０，止蝕１４５０。
　
澳元：前周建議候高於０﹒６８２０沽出澳元兌美元已成交，目標０﹒６６２０，止蝕
０﹒６９２０。
　
歐元：本周建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元，目標１﹒０９５０，止蝕１﹒１２５０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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