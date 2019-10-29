《ＥＴＦ導航－陸頴詩》美元走向對投資者的啟示

《ＥＴＦ導航》美匯指數近日上升至２９個月高位後回落至９９以下水平。隨著全球經濟增

長放緩、中美貿易談判仍存在許多不確定性，以及聯儲局減息，美元是否已見頂？根據領航投資

策略及研究部的分析，從經濟基本因素來看，美元目前接近公平價值，倘若有關基本面因素沒有

變化或未受到經濟衝擊，美元料在當前水平繼續波動。



＊目前美元處於公平價值範圍內＊



我們利用行為均衡匯率（ＢＥＥＲ）計法對美元進行公平價值估算。這種計算方法能突顯名

義匯率與基於經濟基本面的公平價值之間的長期偏差。美元在科網股泡沫全盛時及其後的經濟衰

退期間被高估，但隨著美國經常帳戶赤字與全球離岸美元供應量迅速擴大，美元開始被低估。自

歐洲主權債務危機爆發以來，美國及其貨幣的表現較其他發達經濟體佳。鑑於估計公平價值時出

現輕微偏差，名義匯率的變動會受到短期因素和經濟基本面的發展影響，而非完全重返公平價值

。

由於美元處於其公平價值範圍內，我們可以合理假設美元會從此均衡水平向上或向下偏離。

一方面，在美元看漲的情況下，全球經濟增長進一步放緩或使其他央行恢復寬鬆政策，令美國即

使在減息的情況下仍能維持穩定的息差。然而，如果美元看跌，聯儲局進一步減息可能會紓緩全

球金融狀況，引發全球貿易增長反彈，從而導致美元因利率差異較窄及生產力差異相對遜色而貶

值。



＊美元走勢對不同資產類別的影響＊



無論未來美元走勢如何，不同資產類別的回報率都會受到影響。在大多數情況下，美元和其

他資產類別表現的變動都是由同樣的衝擊所引致。美元走強時，全球貿易增長會放緩，金融環境

亦會收緊。相反，美元走弱會使全球貿易增長增強，其他地區的表現相對較美國佳，這樣的環境

對於依賴商品價格上升及跨境美元融資的貿易依賴國有利。

我們從美元投資者的角度，分析美元大幅升值或貶值時所產生的每日回報。一如預期，債券

等較為安全的資產對美元走勢變化的敏感度較低。當美元升值時，發達市場債券會錄得正回報，

該現象與風險規避行為有關，即全球現金流向發達市場債券等更為安全的資產。然而，新興市場

債券相對較為敏感；當美元貶值時，大多數新興市場貨幣相對升值，其利息可兌換更多的美元。

另一方面，股票資產回報對美元升值或貶值較為敏感。當美元升值時，對股票回報的影響也

反映了投資者的避險行為。從回報的走向來看，新興市場和發達市場的股票表現一致：美元升值

時料錄得負回報；美元貶值時則料錄得正回報。與個別股票資產類別回報相比，在美元升值或貶

值期間，一個均衡的全球多元化投資組合相對不易受到美元上下波動的影響。

美元和其他貨幣都可以因短期市場發展而產生實質性變動，而其波動又可能會對全球金融狀

況造成影響。鑑於匯率走勢難以預測，投資者應時刻保持紀律，並作多元化全球投資，以減低匯

率波動對投資組合的影響。《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

