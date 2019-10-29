  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2019 10:00

《ＥＴＦ導航－陸頴詩》美元走向對投資者的啟示

　　《ＥＴＦ導航》美匯指數近日上升至２９個月高位後回落至９９以下水平。隨著全球經濟增
長放緩、中美貿易談判仍存在許多不確定性，以及聯儲局減息，美元是否已見頂？根據領航投資
策略及研究部的分析，從經濟基本因素來看，美元目前接近公平價值，倘若有關基本面因素沒有
變化或未受到經濟衝擊，美元料在當前水平繼續波動。

＊目前美元處於公平價值範圍內＊

　　我們利用行為均衡匯率（ＢＥＥＲ）計法對美元進行公平價值估算。這種計算方法能突顯名
義匯率與基於經濟基本面的公平價值之間的長期偏差。美元在科網股泡沫全盛時及其後的經濟衰
退期間被高估，但隨著美國經常帳戶赤字與全球離岸美元供應量迅速擴大，美元開始被低估。自
歐洲主權債務危機爆發以來，美國及其貨幣的表現較其他發達經濟體佳。鑑於估計公平價值時出
現輕微偏差，名義匯率的變動會受到短期因素和經濟基本面的發展影響，而非完全重返公平價值

　　由於美元處於其公平價值範圍內，我們可以合理假設美元會從此均衡水平向上或向下偏離。
一方面，在美元看漲的情況下，全球經濟增長進一步放緩或使其他央行恢復寬鬆政策，令美國即
使在減息的情況下仍能維持穩定的息差。然而，如果美元看跌，聯儲局進一步減息可能會紓緩全
球金融狀況，引發全球貿易增長反彈，從而導致美元因利率差異較窄及生產力差異相對遜色而貶
值。

＊美元走勢對不同資產類別的影響＊

　　無論未來美元走勢如何，不同資產類別的回報率都會受到影響。在大多數情況下，美元和其
他資產類別表現的變動都是由同樣的衝擊所引致。美元走強時，全球貿易增長會放緩，金融環境
亦會收緊。相反，美元走弱會使全球貿易增長增強，其他地區的表現相對較美國佳，這樣的環境
對於依賴商品價格上升及跨境美元融資的貿易依賴國有利。
　　我們從美元投資者的角度，分析美元大幅升值或貶值時所產生的每日回報。一如預期，債券
等較為安全的資產對美元走勢變化的敏感度較低。當美元升值時，發達市場債券會錄得正回報，
該現象與風險規避行為有關，即全球現金流向發達市場債券等更為安全的資產。然而，新興市場
債券相對較為敏感；當美元貶值時，大多數新興市場貨幣相對升值，其利息可兌換更多的美元。
　　另一方面，股票資產回報對美元升值或貶值較為敏感。當美元升值時，對股票回報的影響也
反映了投資者的避險行為。從回報的走向來看，新興市場和發達市場的股票表現一致：美元升值
時料錄得負回報；美元貶值時則料錄得正回報。與個別股票資產類別回報相比，在美元升值或貶
值期間，一個均衡的全球多元化投資組合相對不易受到美元上下波動的影響。
　　美元和其他貨幣都可以因短期市場發展而產生實質性變動，而其波動又可能會對全球金融狀
況造成影響。鑑於匯率走勢難以預測，投資者應時刻保持紀律，並作多元化全球投資，以減低匯
率波動對投資組合的影響。《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管　陸頴詩》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態29/10/2019
ISIL頭目中伏 傳已欽點接班人 恐怖主義威脅未除
FOCUS28/10/2019
【FOCUS】四中全會聚焦國家治理 全面開放料「偷步」加速
生財有道28/10/2019
匯控第三季稅前盈利跌18%至48億美元 遜預期
興證快訊28/10/2019
新股熱潮
生財有道28/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：友邦74元分段吸納
樓市「胡」言28/10/2019
新按保拆解：首置客的槓桿加大幾多？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金