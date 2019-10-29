【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２億人幣，買美團小米沽建行長汽

《經濟通通訊社２９日專訊》據報中美接近敲定首階段貿易協議的部分內容，加上中共四中

全會開幕，港股昨日（２８日）一度升３３８點報２７００５創出六周高位，最終收市升２２３

點或０﹒８４％，報２６８９１點，二萬七得而復失，惟重上１０天線（２６７１７點）。

按額度計算，北水全日淨流入３２億元人民幣增加兩倍多。北水淨買入最多的個股依次是美

團點評（０３６９０）、小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依

次是建設銀行（００９３９）、長城汽車（０２３３３）、新城發展（０１０３０）。

主板成交８０９﹒８６億元增加２０﹒６％。其中港股通成交１０７﹒５３億元，佔總成交

１３﹒３％。



＊同股不同權股份首納入港股通即獲追捧＊



同股不同權股份納入港股通昨日（２８日）生效，美團點評及小米集團獲北水青睞，全日淨

流入分別高達１９﹒５５億元及５﹒１６億元，全日股價升３﹒４８％報９３﹒７元，及升

１﹒４４％報９﹒１９元。

匯控（００００５）公布，截至９月底止第三季列帳基準除稅前利潤為４８億美元，按年跌

１８％，差過市場預期，全日股價跌２﹒２７％報６０﹒２５元，惟北水「人棄我取」，全日淨

買入達９０００萬元。

外電引述市場消息人士指出，建行（００９３９）擬１１月中發行４００億人幣永續債券，

詢價區間為４﹒２％至４﹒４％。建行為全日北水淨沽出最多的港股，淨流出２﹒５億元。該股

將於本周三（３０日）公布季度業績，全日股價升０﹒３２％報６﹒３１元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） １９．５５

小米集團 （０１８１０） ５．１６

騰訊控股 （００７００） ４．１３

安踏體育 （０２０２０） ２．１８

新東方在綫（０１７９７） １．１７



淨沽出最多港股：

建設銀行 （００９３９） －２．５０

長城汽車 （０２３３３） －１．３９

新城發展 （０１０３０） －１．０４

東陽光藥 （０１５５８） －０．６１

舜宇光學 （０２３８２） －０．４１

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（ｅｃ）

