《日入而息》國壽首三季多賺近２倍，黃之鋒不獲區議會參選資格

《今天重點》﹡林鄭月娥稱目前評估香港經濟全年或見負增長，情況嚴峻；不評論撤換特首

報道，暫未掌握陳同佳去台灣時間；林鄭周四啟程訪問上海南京，將出席進

博會開幕式；林鄭據報計劃到上海出席進博會開幕式，將與習近平同場

﹡國壽（０２６２８）首三季多賺１﹒９倍至逾５７７億元人民幣

﹡李嘉誠基金會１０億元「應急錢」計劃，首批２億支援飲食業

﹡黃之鋒不獲區議會參選資格，政府表示民主自決不符合基本法；黃之鋒稱選

舉主任曲解其政治理念，質疑屬政治任務；陳家珮稱熟悉民生有助選情，黃

之鋒出局無正面影響



《即日市況》﹡港股先升後跌１０４點收２６７８６險守十天線，成交７８８億元



《深滬股市》﹡區塊鏈炒風漸熄，獲利盤湧現滬綜指收跌０﹒８７％



《美元匯價》﹡美匯若未能突破９７﹒９０阻力，後市或續跌；歐元最新報１﹒１０８３

╱８７，日圓最新報１０８﹒９２╱９４



《公司業績》﹡贛鋒鋰業（０１７７２）首九個月淨利潤減少６６％

﹡鄭州銀行（０６１９６）九個月淨利增４﹒４９％至３５﹒９億元人民幣

﹡新天綠色能源（００９５６）九個月多賺近１２％，９月蝕９５１萬

﹡北京汽車（０１９５８）首九個月淨利潤減２１％至３０億元人民幣

﹡國壽（０２６２８）首三季多賺１﹒９倍至逾５７７億元人民幣

﹡中遠海運港口（０１１９９）首九月純利跌一成

﹡新特能源（０１７９９）首９個月純利按年跌６６％至３﹒１２億元人民幣

﹡澳博（００８８０）第三季度純利增４﹒５％，博彩淨收益跌３﹒２％

﹡中外運（００５９８）第三季少賺６﹒６４％至６億元人民幣

﹡廣南首九月盈利按年跌５５﹒１％至４７４５萬元

﹡浙商銀行（０２０１６）首九個月淨利潤按年上升１５﹒３％

﹡廣南（０１２０３）首九月盈利按年跌５５﹒１％至４７４５萬元

﹡青島港（０６１９８）首九個月純利按年升３﹒５３％

﹡人保（０１３３９）首九月淨利潤升７６﹒３％至２１３﹒６８億元人民幣

﹡青島銀行（０３８６６）第三季純利按年增長１７﹒４６％

﹡中國財險（０２３２８）首９個月淨利潤升６７％

﹡復星醫藥（０２１９６）首九個月純利按年跌１﹒４５％



《公司資訊》﹡中國天保（０１４２７）據報擬籌最多６﹒２億元，下月１１日上市；中國

天保明天招股，入場費約３１３１﹒２元

﹡中國飛鶴（０６１８６）明日開始招股，入場費１０１００元；招股定價區

間不高，冀能吸引基金長期投資

﹡新力控股據報擬籌最多２２﹒５億元，下月１５日上市

﹡銀城生活服務（０１９２２）超購近１６倍

﹡信置（０００８３）明年售樓高峰期，將推８盤涉５０００伙

﹡五龍電動車（００７２９）折讓約一成配股，籌５６００萬元

﹡ＪＳ環球生活（０１６９１）決定取消上市

﹡路勁元朗山水盈最快下周後出價單，近八成屬三房單位

﹡嘉里（００６８３）料黃竹坑站第四期可提供８００伙，３年後預售

﹡星光文化（０１１５９）澄清電影《中途島》由公司聯合出品

﹡美的置業（０３９９０）貴陽項目地下停車場地盤倒塌，８名工人死亡

﹡時時服務（０８１８１）擬轉主板上市

﹡區塊鏈集團（００３６４）續與投資者商議重組，最遲明年中達成方案

﹡麥迪森（０８０５７）擬收購區塊鏈計算設備並設投資基金

﹡華邦金融（０３６３８）聯營公司或有兩間以色列公司參股

﹡匯能（０１５３９）委任網約車顧問出任中國區主席制定業務策略

﹡奧瑪仕國際（００９５９）主席轉讓柬埔寨賭枱予子公司，代價１﹒２億元

﹡嘉信理財表示香港新晉富裕階層財務壓力較大，理財顧問服務參與度低

﹡福萊表示內地投資者著重基金品牌信譽、表現、ＥＳＧ及多渠道溝通

﹡綠景中國（０００９５）獲控股股東注入白石洲城市更新專案

﹡大新銀行（０２３５６）料今年及第四季私人貸款巿場表現較去年遜色；大

新推全新交稅「快應錢」，實際年利率低至１﹒６８厘

﹡安莉芳（０１３８８）７至９月銷售按年跌約５％，同店銷售跌單位數

﹡南海石油（０００７６）自１１月１日起中文股份簡稱將改為「誼礫控股」

﹡中國飛機租賃（０１８４８）購買兩架二手波音飛機

﹡新力控股（０２１０３）明日開始招股，入場費４２９２﹒８元

﹡中國天然氣（００９３１）訂立ＬＮＧ罐式集裝箱出售及租賃安排



《國企紅籌》﹡大連港（０２８８０）Ｈ股要約截止，有效接納佔總股本６﹒６％

﹡中鐵建（０１１８６）中標內地逾３２億元人民幣工程總承包

﹡瀋陽公用發展（００７４７）斥３﹒２１億元收購河北房地產項目

﹡黃挺不再擔任華潤水泥（０１３１３）首席財務官

﹡石藥（０１０９３）抗心律失常藥獲藥監局藥品註冊批件

﹡青島港（０６１９８）首９月集裝箱吞吐量按年增９﹒３％



《神州民企》﹡中國龍工（０３３３９）附屬認購５億元人民幣基金

﹡騰訊（００７００）成為成都世界大學生運動會官方互聯網合作夥伴；騰訊

等２１家違規企業被工信部納入電信業務經營不良名單

﹡太陽城（０１３８３）收購菲律賓酒店娛樂場經營商控股權

﹡報道指平安好醫生（０１８３３）股東減持套逾１２億



《中國要聞》﹡商務部表示本屆進博會規模更大、質量更高、活動更豐富

﹡習近平下月５日出席上海第二屆進博會開幕式

﹡備戰雙十一表示京東首個５Ｇ智能物流園區將投入使用

﹡浦發銀行５００億元人民幣可轉債網上中籤率約０﹒３％

﹡郵儲行Ａ股獲准上市，全數公開發行新股不設老股轉讓

﹡調查指未來五年中國為地產投資回報最高市場

﹡大眾汽車擬增中國工廠電動車產量，誓超越Ｔｅｓｌａ

﹡工信部印發指導意見，促進製造業高質量發展

﹡李世默捐款引發爭議，倫敦政經學院叫停一項中國課程

﹡鄭州生活垃圾強制分類１２月１日起實施

﹡推動金融科技產品納入國家統一推行的認證體系

﹡中鋼協表示首九月會員企業利潤總額同比降３２％

﹡能源局表示內地前三季度能源供給保障能力持續提升

﹡據報廣東最快下月提前啟用明年地方債額度約千億元

﹡深圳再多１２家Ｐ２Ｐ平台退出，年內共清退１３９家

﹡樂視網首三季巨蝕１０２億元人民幣，收入大減７２％

﹡法院表示宣告破產房企增至４０８家，廣東地區最多

﹡商務部表示優化汽車外資政策，保障內外資同等准入待遇

﹡上海市委書記李強稱全力打造科技創新活躍增長極

﹡上海擬年內完成科創企業專項擔保資金方案

﹡習近平稱中國將以更開放的態度加強國際科技交流

﹡滬金融局表示上海已形成新一批金融對外開放項目

﹡樂高表示今年將在內地新增８０家零售店

﹡人行連續第二日不開展逆回購，淨回籠２５００億

﹡國庫定存利率再下行，分析指銀行負債端壓力降

﹡中證監同意四家公司科創板ＩＰＯ註冊

﹡工行企業級區塊鏈技術平台已提交４１項專利

﹡騰訊代表中國主導制定區塊鏈發票國際標準

﹡內地下發新一批進口遊戲版號，騰訊Ｓｗｉｔｃｈ遊戲獲批

﹡外交部表示敦促美方停止對中國特定企業的無理打壓



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１３３３﹒８７點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱目前評估香港經濟全年或見負增長，情況嚴峻；不評論撤換特首

報道，暫未掌握陳同佳去台灣時間；林鄭周四啟程訪問上海南京，將出席進

博會開幕式；林鄭據報計劃到上海出席進博會開幕式，將與習近平同場

﹡陳茂波率團到訪倫敦推動兩地金融創新聯繫

﹡金管局表示今季將公布ＨＯＮＩＡ技術性修訂諮詢結果；今年首八個月整體

貸款溫和增長４﹒９％

﹡陳帆明日訪京，將與國家鐵路局開會

﹡前國泰航空企業傳訊總經理程鼎一獲委任為旅發局總幹事

﹡民主派南區區議會候選人譴責蔡亮ＤＱ黃之鋒參選資格

﹡陳家珮稱熟悉民生有助選情，黃之鋒出局無正面影響

﹡黃之鋒稱選舉主任曲解其政治理念，質疑屬政治任務

﹡黃之鋒不獲區議會參選資格，政府表示民主自決不符合基本法

﹡２０００元電費補貼，政府擬明年元旦起分１２期注入

﹡深股通額度全日用１９﹒８億元；滬股通額度全日用１２億元，陸股通淨流

入２４﹒２億

﹡李嘉誠基金會１０億元「應急錢」計劃，首批２億支援飲食業

﹡第四屆聯大投資比賽圓滿舉行，冠軍由浸會大學同學奪得

﹡標普：政治動盪對銀行影響仍可控，惟料明年本港銀行盈利受壓

﹡中原表示今年落成新盤已售出近七成

﹡保單逆按計劃至９月底約２０宗申請獲批

﹡利嘉閣表示第三季私宅轉手僅９８﹒２％獲利



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱支持警隊嚴正執法立場不變，平靜後將提振經濟

﹡曾鈺成稱林鄭留任對港最有利，冀暴力減選舉順利進行

﹡調查指逾半新人指受社會氛圍影響結婚計劃

﹡警方表示過去一周拘２０６人，有警員被磚擲中肋骨骨折

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