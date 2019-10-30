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30/10/2019 07:46

《日出而作》中美或未能下月簽協議，美股低收，金價創一周低位

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７０７１．４２　跌　　１９．３０點╱０．０７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０３６．８９　跌　　　２．５３點╱０．０８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８２７６．８５　跌　　４９．１３點╱０．５９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３０６．２６　跌　　２５．０２點╱０．３４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２９３９．６２　跌　　　２．０９點╱０．０２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５７４０．１４　升　　　９．５８點╱０．１７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１０８．８９，歐元兌美元１．１１１６

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