《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０７１．４２ 跌 １９．３０點╱０．０７％
標普５００ ３０３６．８９ 跌 ２．５３點╱０．０８％
納斯達克 ８２７６．８５ 跌 ４９．１３點╱０．５９％
倫敦富時１００ ７３０６．２６ 跌 ２５．０２點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １２９３９．６２ 跌 ２．０９點╱０．０２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７４０．１４ 升 ９．５８點╱０．１７％
﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１０８．８９，歐元兌美元１．１１１６
30/10/2019 07:46
《日出而作》中美或未能下月簽協議，美股低收，金價創一周低位
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０７１．４２ 跌 １９．３０點╱０．０７％
標普５００ ３０３６．８９ 跌 ２．５３點╱０．０８％
納斯達克 ８２７６．８５ 跌 ４９．１３點╱０．５９％
倫敦富時１００ ７３０６．２６ 跌 ２５．０２點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １２９３９．６２ 跌 ２．０９點╱０．０２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７４０．１４ 升 ９．５８點╱０．１７％
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