【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３０日專訊》再有上市公司公布供股集資，利寶閣（０１８６９）擬每４股

供１股方式，淨籌約４７６０萬元，供股價每股０﹒２３８元，股份將於１１月１１日除淨，供

股權買賣日期為１１月２２日至２９日，供股股份１２月１３日開始買賣。

上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除

淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

利寶閣 （０１８６９） 四供一， １１╱１１ １３╱１１－１９╱１１ １３╱１２

供股價２３﹒８仙

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

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