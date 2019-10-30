【企業盈警】運興泰（０８３６２）料首９個月盈轉虧損

《經濟通通訊社３０日專訊》運興泰集團（０８３６２）發盈警，預料截至今年９月３０日

止９個月，將由盈利轉為虧損。

虧損主要歸因於年初中國爆發豬流感導致客戶的購買偏好改變，令產品組合由豬肉轉為雞肉

，導致收益及毛利率下降；另外，中美貿易糾紛亦令雞隻飼料價格上升，且中國對雞肉的需求增

加，預期中國雞肉價格亦會有所上漲，而所堆積的雞肉原材料存貨則導致儲存成本增加。

集團將於１１月６日或之前公布業績。（ｊｔ）

