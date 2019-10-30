美國議息期間港股低開１９點報２６７６６點，國指跌４點

《經濟通通訊社３０日專訊》美國議息期間，美股輕微低收，亞洲股市方面今早普遍低走，

日經跌８８點，首爾指數跌８點。港股方面跟隨外圍低開１９點，其中紐約原油三連跌，拖累「

三桶油」股價發展，中海油（００８８３）及中石化（００３８６）低開逾１％成最差表現藍籌

；國壽（０２６２８）首三季多賺１﹒９倍，刺激股價高開逾２％。恆生指數報２６７６６點，

跌１９點或跌０﹒０７％，主板成交２４﹒６３億元。國企指數報１０５４２點，跌４點。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２５％，報５９﹒３元；港交所

（００３８８）無升跌，報２４２﹒４元；騰訊控股（００７００）跌０﹒３２％，報３１６元

；中移動（００９４１）跌０﹒６２％，報６３﹒９元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５８％

，報７７﹒８元。



恆指十隻升跌幅顯著之股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） １１﹒９０元 跌１﹒４９％

中石化 （００３８６） ４﹒６１元 跌１﹒２８％

申洲國際（０２３１３） １０６﹒３０元 跌１﹒１２％

長實集團（０１１１３） ５４﹒２５元 跌１﹒０９％

恆基地產（０００１２） ３７﹒９０元 跌１﹒０４％



中國人壽（０２６２８） ２０﹒１５元 升２﹒０８％

信和置業（０００８３） １２﹒０８元 升１﹒８５％

萬洲國際（００２８８） ８﹒４０元 升１﹒５７％

吉利汽車（００１７５） １５﹒１０元 升１﹒２１％

中生製藥（０１１７７） １１﹒７６元 升１﹒０３％

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