《盤後部署》聯儲局減息利好有限，港股或下試廿天線再尋支持

《經濟通通訊社３０日專訊》有傳中美兩國或未能趕及下月簽署首階段貿易協議，美股走低

，港股今早亦跟隨輕微低開１９點見２６７６６點，早段曾一度倒升２２點高見２６８０９，不

過受累重磅股下跌，港股持續低走，一度低見２６６０２挫１８３點，最終恆指在期指結算日反

覆偏軟，收跌１１９點或０﹒４４％，收報２６６６７點，主板成交７５２﹒８４億元減少

４﹒４８％。國企指數報１０４７９，跌６７點或０﹒６４％。

內地股市續跌，上證收報２９３９點，跌１４點或０﹒５％。深證收報９６８１，跌６４點

或０﹒６６％。兩市合共成交４６７３億元人民幣。



＊美企業盈利預期下降或致熊市＊



瑞銀發表報告警告，企業盈利預期已成為美股目前面臨的最大威脅，而迎接歷史高位的可能

是熊市。瑞銀解釋過去５０年間，每一次熊市都見證標指成分股公司的盈利預期出現實際下降，

而目前盈利預期已由上年９月高位２３％，降至如今只僅１％。瑞銀又指，用作預測未來經濟活

動的領先經濟指數亦顯示經濟表現疲軟，而隨著該指標呈現下降趨勢，不僅將推升股市的市盈率

下滑，最後更可能令盈利預期轉為負數。

雖然市場預期聯儲局將會減息，但有投資分析認為透過加減息調整投資組合，即聯儲局模式

（Ｆｅｄ ｍｏｄｅｌ）未必有助盈利，因為減息未必能令股市大漲。正如諾貝爾經濟學獎得主

、美國經濟學家席勒，都使用自創的經周期因素調整後市盈率（ＣＡＰＥ）分析大市升跌，據過

去１５０年美企利潤及利率的分析，使用市盈率推測股市表現，而非利率會比較準確。分析亦強

調，股市應該看長遠前景，聯儲局的決策不會有太多指引作用。



＊Ａ股缺乏利好消息或再走低弱＊



中共四中全會明日將會踏入最後一日，市場對有更多利好政策出台的憧憬接近完全降溫，而

Ａ股已經連跌兩日，如果明日再沒有四中全會的消息，相信將出現三連跌，周五（１日）略作回

升的機會較大。至於港股方面，市場關注聯儲局減息，不過減息未必能夠利好大市表現，大市成

交縮減，除非本港銀行決定「跟減」，否則未能帶動大市氣氛。技術走勢方面，港股跌穿十天線

（約２６７４４點），反映短期走勢已經轉弱，恆指ＭＡＣＤ的牛差距持續收窄，ＤＩＦ接近出

現負數，反映港股有可能續跌。不過，恆指ＳＴＣ出現回落跡象並正離開超買區，故港股短期可

能在廿天線（約２６４３４點）獲得支持，然後再尋找下一個方向。（ａｌ）

